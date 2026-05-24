Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — військовий з Житомирської області Юрій Мельник. Його життя обірвалося на Покровському напрямку. Чоловік потрапив під обстріл, коли їхав за побратимами.
Юрій Миколайович Мельник народився 23 травня 1999 року у селі Бондарі на Житомирщині. Після навчання працював електриком на заводі, згодом проходив строкову службу у прикордонних військах.
Сестра Діана згадує Юрія добрим й веселим: “Він молодший за мене на рік. Пам’ятаю, дзвонила йому, питала: “Юрчику, як справи?”, а він завжди казав: “Добре, все добре”. Ніколи не скаржився. Дуже любив співати. Постійно співав, і на війні теж”.
Діана з усмішкою розповідає, що у вільний час Юрій любив ремонтувати автівки.
“Автівки — то була його пристрасть. Обожнював ремонтувати. Він в тому не розбирався, але все одно колупався. Розбирає, щось крутить, збирає”, — ділиться спогадами сестра.
За рік до повномасштабного вторгнення Юрій закінчив строкову службу та повернувся до цивільного життя, а у березні 2022 став на захист країни й доєднався до лав 47 ОМБр “Маґура”. Юрій проходив навчання у Німеччині, був старшим механіком бойової машини піхоти “Бредлі”.
Юрій боронив країну на Запорізькому напрямку, згодом його підрозділ перевели на Покровський напрямок.
“Їх було три друга: Юра і ще два хлопці. Він приїжджав на похорони до обох. І так сталося, що сам теж загинув”, — каже Діана.
З 1 серпня 2024 року Юрій Мельник вважатиметься зниклим безвісти. Про загибель рідні дізнаються 6 березня 2025 року — це підтвердить ДНК-експертиза.
“Вони з хлопцями їхали забрати побратимів з позицій. І так вийшло, що трапили на ворожу (захоплену росіянами — ред.) територію. По їхньому “Бредлі” вдарив ПТУР. Потім мені показували відео. Юра з побратимами, усього 8 людей, вискочили з машини, але їх розстріляли”, — розповідає Діана.
За тиждень до загибелі Юрій зустрічався з рідними. Тоді він сказав, що вже не повернеться.
“Він відчував, що більше не побачимось. Сказав тоді тітці: “Я більше не повернусь. Але коли мене привезуть, вкрийте мені всю дорогу квітами”, — згадує Діана.
Захисника поховали у рідному селі. Юрія посмертно нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
У нього залишились 3-річний син, тато, брат та дві сестри.
Юрію Мельнику назавжди 25 років.
Світла пам’ять полеглому захисникові.