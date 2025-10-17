Скільки заробляють голова Донецької ОДА та його заступники, Колаж: Вільне радіо

Понад 6 млн грн зарплат отримали голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники за 9 місяців 2025 року. Розповідаємо, хто з заступників заробив більше керівника, хто був на лікарняному, а кому оплатили “відпустку учасника бойових дій”.

Розміри зарплат посадовців повідомили у Донецькій ОДА у відповідь на запит Вільного Радіо.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм фактично виплатили. Нараховують держслужбовцям на 23% більше. Зарплати посадовцям Донецької ОДА виплачували з загального та спеціального фондів бюджету. У текст наведені загальні суми виплат на місяць.

Для довідки: Посадовий оклад начальника обласної адміністрації вираховують за формулою, яку прописав Кабінет міністрів. На місцях його не визначають. Так само за формулою рахують посадові оклади заступників начальника.

Скільки заробив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін за перші 9 місяців 2025

За 9 місяців 2025 голова Донецької ОДА, начальник ОВА Вадим Філашкін отримав 1 млн 263 тис. 388 грн. Його зарплата залишалася стабільною протягом цього періоду. А з надбавок очільнику області нараховували лише роботу з відомостями, що містять державну таємницю.

Зарплата голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна у 2025 році:

січень — 145 тис. 356 грн ;

лютий — 131 тис. 173 грн ;

березень — 131,3 тис. грн ;

квітень — 144 тис. 366 грн (з них 16 тис. 262 грн — надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, 19 тис. 686 грн — відрядження);

травень — 144 тис. 366 грн (з них 17 тис. 118 грн — надбавка за держтаємницю, 13 тис. 124 грн — відрядження);

червень — 144 тис. грн (з них 15 тис. 284 грн — надбавка за держтаємницю, 27 тис. 185 грн — відрядження);

липень — 142 тис. 017 грн (з них 17 тис. 494 грн — надбавка за держтаємницю, 7 тис. 890 грн — відрядження);

серпень — 140 тис. 223 грн (з них 17 тис. 419 грн — надбавка за держтаємницю, 6 тис. 677 грн — відрядження);

вересень — 140 тис. 587 грн (з них 11 тис. 559 грн — надбавка за держтаємницю, 51 тис. 962 грн — відрядження).

Був на лікарняному та отримав допомогу на розв’язання побутових питань: скільки заробив за 9 місяців 2025 заступник голови ДонОДА Юрій Винокуров

1 млн 407 тис. 399 грн отримав заступник голови Донецької ОДА Юрій Винокуров. Посадовець отримував надбавку за вислугу років. Був у відпустці та на лікарняному. Також йому виплатили матеріальну допомогу на розв’язання соціально-побутових питань.

Зарплата заступника голови ДонОДА Юрія Винокурова у 2025 році:

січень — 153 тис. 136 грн ;

лютий — 140 тис. 042 грн ;

березень — 92,5 тис. грн ;

квітень — 272 тис. 928 грн (відрядження — 40 тис. 459 грн, надбавка за вислугу років — 21 тис. 225 грн, відпускні — 13 тис. 745 грн, матеріальна допомога на оздоровлення — 133 тис. 485 грн);

травень — 146 тис. 366 грн (відрядження — 37 тис. 571 грн, надбавка за вислугу років — 25 тис. 325 грн, лікарняний — 17 тис. 623 грн);

червень — 49 тис. 837 грн (відрядження — 14 тис. 716 грн, надбавка за вислугу років — 10 тис. 642 грн);

липень — 142 тис. 998 грн (у тому числі лікарняний — 18 тис. 691 грн, відрядження — 32 тис. 572 грн, надбавка за вислугу років — 25 738 грн);

серпень — 285 тис. 002 грн (136 тис. 334 грн — матеріальна допомога на розв’язання соціально-побутових питань, відрядження — 23 тис. 361 грн, 24 тис. 541 грн — надбавка за вислугу років);

вересень — 124 тис. 590 грн (65 тис. 042 грн — відрядження, 18 тис. 029 грн — надбавка за вислугу років).

Інтенсивно працював та ходив у відпустку: скільки заробив за перші 9 місяців 2025 Юрій Ключка

За перші 9 місяців 2025 року заступник голови Донецької ОДА Юрій Ключка заробив 1 млн 212 тис. 131 грн. Ключці нараховували, в тому числі надбавки за вислугу років та інтенсивність праці. Також до цієї суми увійшли відпускні та матеріальна допомога на оздоровлення.

Зарплата заступника голови ДонОДА Юрій Ключки у 2025 році:

січень — 139 тис. грн ;

лютий — 122 тис. 951 грн ;

березень — 126 тис. 600 грн ;

квітень — 123 тис. 789 грн (в тому числі робота з держтаємницею — 8 тис. 988 грн, відрядження — 10 тис. 961 грн, надбавка за вислугу років — 7 тис. 190 грн, надбавка за інтенсивність — 23 тис. 968 грн);

травень — 236 тис. 607 грн (робота з держтаємницею — 9 тис. 242 грн, надбавка за вислугу років — 7 тис. 394 грн, надбавка за інтенсивність — 24 тис. 646 грн, відпустка — 16 тис. 839 грн, матеріальна допомога на оздоровлення — 116 тис. 866 грн);

червень — 132 тис. 414 грн (робота з держтаємницею — 10 тис. 034 грн, відпускні — 20 тис. 702 грн, надбавка за вислугу років — 8 тис. 027 грн, надбавка за інтенсивність — 26 тис. 757 грн);

липень — 114 тис. 416 грн (відпускні — 16 тис. 572 грн, надбавка за вислугу років — 6 тис. 235 грн, надбавка за інтенсивність праці — 20 тис. 784 грн);

серпень — 98 тис. 358 грн (5 тис. 037 грн — відрядження, 4 тис. 222

грн — відпускні, 6 тис. 395 грн — надбавка за вислугу років, 21 тис. 318 грн — надбавка за інтенсивність);

вересень — 117 тис. 996 грн (20 тис. 349 грн — відрядження, 6 тис. 515 грн — надбавка за вислугу років, 21 тис. 718 грн — надбавка за інтенсивність праці).

Був у додатковій відпустці учасника бойових дій: скільки заробив заступник керівника Донецької ОДА Ігор Бойко

1 млн 194 тис. 284 грн склала зарплата за 9 місяців 2025 року заступника голови Донецької ОДА Ігоря Бойка. Він отримував надбавку за інтенсивність праці і відрядження, був у відпустці. Також до зарплати Бойка у серпні увійшла оплата відпустки учасника бойових дій.

Для довідки: Згідно з ЗУ “Про відпустки” і “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, учасники бойових дій мають право на додаткову оплачувану відпустку 14 календарних днів на рік.

Зарплата заступника начальника Донецької ОДА Ігоря Бойка у 2025:

січень — 104 тис. 265 грн ;

лютий — 110 тис. 760 грн ;

березень — 216 тис. 489 грн ;

квітень — 112 тис. 628 грн (держтаємниця — 8 тис. 479 грн, надбавка за вислугу років — 28 тис. 264 грн, відрядження — 21 тис. 242 грн, надбавка за інтенсивність праці — 8 тис. 479 грн);

травень — 113 тис. 361 грн (держтаємниця — 7 тис. 716, надбавка за вислугу років — 25 тис. 720 грн, відрядження — 20 тис. 765 грн, надбавка за інтенсивність праці — 7 тис. 716 грн);

червень — 111 тис. 928 грн (держтаємниця 7 тис. 550 грн, надбавка за вислугу років 25 тис. 169 грн, відрядження — 21 тис. 319 грн, надбавка за інтенсивність праці — 7 тис. 550 грн);

липень — 112 тис. 031 грн (31 тис. 091 грн надбавка за вислугу років, 9 тис. 327 грн — надбавка за інтенсивність праці);

серпень — 87 тис. 660 грн (відпустка учаснику бойових дій — 28 тис. 977 грн, відрядження — 5 тис. 334 грн, надбавка за вислугу років — 14 тис. 805 грн, надбавка за інтенсивність праці — 4 тис. 440 грн);

вересень — 225 тис. 171 грн (допомога на розв’язання побутово-соціальних питань — 113 тис. 140 грн, надбавка за вислугу років — 31 тис. 091 грн, надбавка за інтенсивність праці — 9 тис. 327 грн).

Допомога на оздоровлення та інтенсивна праця: скільки заробив заступник начальника Донецької ОДА Олександр Шевченко

1 млн 028 тис. 601 грн заробив за 9 місяців заступник голови Донецької ОДА Олександр Шевченко. Серед іншого в цю суму увійшли надбавки за вислугу років та інтенсивність праці, допомога на оздоровлення.

Зарплата заступника голови Донецької ОДА Олександра Шевченка у 2025 році:

січень — 109 тис. 603 грн ;

лютий — 112 тис. 221 грн ;

березень — 104 тис. грн ;

квітень — 105 тис. 074 грн (з них 8 тис. 055 грн — надбавка за держтаємницю, 15 тис. 389 грн — відрядження, 6 тис. 444 грн — надбавка за вислугу років, 21 тис. 481 грн — надбавка за інтенсивність праці);

травень — 99 тис. 686 грн (з них 6 тис. 783 грн — надбавка за держтаємницю, відрядження — 24 тис. 163 грн, надбавка за вислугу років — 5 тис. 426 грн, надбавка за інтенсивність праці — 18 тис. 089 грн);

червень — 208 тис. 170 грн (робота з держтаємницею — 7 тис. 813 грн, надбавка за вислугу років — 6 тис. 250 грн, надбавка за інтенсивність праці — 20 тис. 835 грн, відпустка — 7 тис. 165 грн, матеріальна допомога на оздоровлення — 109 тис. 237 грн);

липень — 101 тис. 881 грн (відпускні — 5 тис. 123 грн, відрядження — 24 тис. 172 грн, надбавка за вислугу років — 5 тис. 320 грн, надбавка за інтенсивність праці — 17 тис. 735 грн);

серпень — 95 тис. 749 грн (відпускні — 10 тис. 760 грн, відрядження — 23 тис. 607 грн, надбавка за вислугу років — 4 тис. 406 грн, надбавка за інтенсивність праці — 14 тис. 686 грн);

вересень — 92 тис. 217 грн (відрядження — 9 тис. 048 грн, надбавка за вислугу років — 5 тис. 969 грн, надбавка за інтенсивність праці — 19 тис. 898 грн).

