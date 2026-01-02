Валентин Рибка, фото: Книга пам’яті загиблих захисників Гродівської громади

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — військовий з Мирнограда Валентин Рибка. Чоловік боронив Донеччину під час повномасштабного вторгнення. Він повернувся на фронт після поранення і контузій та останній свій бій прийняв під Бахмутом.

Про Валентина Рибку розповіли у Книзі пам’яті загиблих захисників Гродівської громади.

Валентин Рибка народився 3 січня 1997 року у Мирнограді (тоді Димитрові). Ріс допитливим, добрим, відкритим до світу. Валентина згадують щирим, чесним та працьовитим, наполегливим, завжди готовим підтримати та допомогти.

Навчався у Димитровській школі №4. Після п’ятого класу разом із родиною переїхав до села Миролюбівка, де продовжив навчання. Згодом закінчив Димитровський гірничий ліцей № 105, опанував професію електрозварювальника. Після випуску працював на шахті “Капітальна”.

Восени 2017 року Валентина призвали на строкову військову службу. Після демобілізації повернувся до мирного життя, продовжив працювати та будувати плани на майбутнє. У 2021 році Валентин став татом — в родині народився син — найбільша його гордість і мотивація в житті.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Валентин приєднався до лав ЗСУ. Ніс службу у 56 окремій мотопіхотній бригаді. Побратими згадують Валентина відважним, стійким та самовідданим. У травні 2022 року він отримав поранення та двічі зазнав контузії, проте повернувся до війська. Його хоробрість була відзначена нагородою – Козацьким хрестом III ступеня.

Свій останній бій Валентин Рибка прийняв 8 березня 2023 року. Його життя обірвалося поблизу Дубово-Василівки під Бахмутом.

Поховали Валентина на Алеї Слави у Мирнограді. Тепер відвідати цю могилу рідним не вдасться і про її стан не відомо.

Йому назавжди залишиться 26 років.

Світла пам’ять.