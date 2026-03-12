Український дрон Vampire. Ілюстративне фото від "АрміяІнформ"

Російські штурмовики на Слов’янському напрямку переважно отримують постачання через скиди з дронів. У 81-й бригаді ЗСУ стверджують, що близько 90% таких операцій закінчуються невдачею для армії країни-агресорки, адже українські зенітники перехоплюють вантажі. Для постачання загарбники застосовують як дрони квадрокоптерного типу різних моделей.

Про це наприкінці доби 11 березня в ефірі АрміяTV заявив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Голягін.

Раніше не півночі Донеччини росіяни застосовували термінали Starlink, аби організувати постачання у межах сірої зони. Тепер основним методом постачання стали скиди харчів та спорядження з дронів до піхоти. Йдеться про військових, які перебувають у просторі між позиціями або утримують позиції на лінії фронту.

“Вони скидають пакуночки. Ці пакуночки потім вибігає якийсь росіянин і їх забирає, і там вони вже між собою діляться. Але в більшості — 90% з того, що вони намагаються скидати — воно просто не долітає, бо працюють дуже добре зенітники”, — каже начальник відділення комунікацій 81-ї бригади Володимир Голягін.

Він продовжив, що окрім дронів типу Mavic для скидів росіяни підіймають у повітря важкі гексакоптери — аналоги українських БпЛА типу “Вампір”. Втім, більшість вантажів не досягає адресатів і в цьому випадку, стверджує офіцер.

За його даними, російське командування не розглядає забезпечення своїх солдатів як пріоритет.

“З розмови з останніми полоненими ми з’ясували, що вони навіть не турбуються про це. Щодо забезпечення — їх не дуже хвилює, чи вони забезпечені, чи мають воду, чи мають їжу”, — каже Володимир Голягін.

Нагадаємо, на тлі покращення погоди росіяни активізували спроби просочитися малими групами на Словʼянському напрямку. Ймовірно, вони готують плацдарм для майбутніх штурмів — вже накопичують мобільну техніку для посилення натиску.