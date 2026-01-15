Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо військового Володимира Давиденка. З 2016 року чоловік захищав рідний регіон у війську. Свої останні бої він провів на заблокованій Азовсталі.
Про Володимира Давиденка розповіли на сайті Мар’їнської МВА та на платформі пам’яті “Меморіал”.
Володимир Давиденко із позивним Вальтер народився 28 березня 1991 року в Красногорівці Мар’їнської громади. Хлопець був єдиною дитиною в сім’ї та мав багато захоплень.
“Захоплювався музикою. Дуже любив тварин: у нас у дворі були вівчарки, а в будинку — дворняжка Тошка. Свого часу трохи захопився боксом, але за рік вирішив покинути тренування, хоч і мав великі перспективи в цьому спорті”, — каже його батько Ігор.
Вищу освіту Володимир здобув у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Туган-Барановського. Там опанував професію маркетолога й після завершення навчання став приватним підприємцем.
Однак у 2014 році життя чоловіка кардинально змінилося. Через початок російської агресії на сході майно його сім’ї сильно постраждало, і Володимир вирішив перебратися до Кропивницького. Там він познайомився з дівчиною Веронікою, яка згодом стала його дружиною.
У Кропивницькому певний час Володимир працював у барі. Але в жовтні 2016 року, попри свій “білий квиток”, пішов до військкомату й підписав контракт на три роки з 28 окремою механізованою бригадою. Нині вона має ім’я Лицарів Зимового Походу.
“Військова справа — це моє. Я розумію, куди я йду”, — сказав тоді захисник рідним.
У лавах підрозділу Володимир тримав оборону в рідній громаді: захищав Красногорівку, Мар’їнку й Новомихайлівку. А з кінця 2021 року вже у складі 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, з якою уклав другий контракт, служив у Маріуполі. Там військовий і зустрів повномасштабне вторгнення.
Після прориву на Азовсталь Володимира нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Військовий до останнього тримав оборону металургійного комбінату, але 4 травня 2022 року загинув у його депо. Володимиру тоді був 31 рік.
Поховали військового на Алеї почесних поховань Далекосхідного кладовища у Кропивницькому. Посмертно його нагородили медаллю “Честь. Слава. Держава”.
У Володимира залишилися дружина, донька й батьки.
Вічна пам’ять захисникові.