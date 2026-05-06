Мілітаризація дітей. Ілюстративне фото: з російських джерел

З 1 вересня на окупованій частині Донецької області росіяни хочуть відкрити чотири так звані “козацькі класи” — у школах Донецька, Макіївки, Докучаєвська та Маріуполя. Програма розрахована на учнів, починаючи з 5 класів: вона поєднуватиме “патріотичне виховання” та базовий військовий вишкіл.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на так званого “отамана “Союзу козаків Новоросії” Олександра Єфременка.

За його словами, такі “козацькі класи” стануть першими подібними на підконтрольній Росії частині Донецької області. Окупанти влаштовуватимуть для учнів “патріотичні заходи” як у межах квазіреспубліки, так і на всеросійському рівнях. Загарбники також передбачили базовий військовий вишкіл — починаючи з п’ятих класів.

“Ці класи стануть першими в Республіці (так званій “ДНР”, — ред.) — тому їм приділятиметься особлива увага, зокрема, патріотичному вихованню, історії козацтва та історії рідного краю”, — каже Єфременко.

Окупанти обіцяють школярам пільги при вступі до кадетських корпусів і 29 російських університетів, що входять до “Асоціації козацьких вишів Росії”. Водночас ключова відмінність нововведення від попередніх — її обов’язковий характер. На відміну від “Юнармії”, де заняття проходять після уроків, “козацькі класи” стануть частиною основної шкільної програми.

“Росія свідомо перетворює систему освіти на окупованих територіях на інструмент війни. Впровадження таких класів — це спроба стерти українську ідентичність дітей на ТОТ і примусово інтегрувати їх у російську військову машину. Окупанти фактично позбавляють дітей права на мирне дитинство, нормалізуючи війну зі шкільної лави”, — наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Зазначимо, що за нормами міжнародного гуманітарного права, примусове перевиховання дітей на окупованих територіях може кваліфікуватися як воєнний злочин. Міжнародний кримінальний суд раніше вже видав ордер на арешт лідера Росії Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей.

Нагадаємо, близько 1,6 мільйона українських дітей живуть на тимчасово окупованих територіях під пресом російської пропаганди. Як свідчить нове дослідження Центру “Альменда”, у тамтешніх школах більшає кадетських класів, а кількість дітей у рухах “Юнармія” та “Орлята Росії” зросла в десятки разів.