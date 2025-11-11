АК-74. Ілюстративне фото: Fire Arm News

5 листопада на Дніпропетровщині засудили мобілізованого, який знайшов у Селидівській громаді Донеччини російський автомат із патронами, незаконно його зберігав, а після поранення — намагався надіслати ці предмети за допомогою “Нової пошти”. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, однак призначили рік іспитового терміну.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Фігурантом справи є уродженець села Лебединка Кіровоградської області. До війська він потрапив за мобілізацією, має дружину й малолітню дитину. Служить навідником, має звання молодшого сержанта.

Згідно з матеріалами справи, 1 жовтня 2024 року фігурант перебував на бойовому завданні поблизу Цукуриного Селидівської громади. Тоді він знайшов тіло вбитого російського військового, поряд з яким лежав автомат АК-74 з магазином та 97 патронів до цієї зброї.

Засуджений вирішив забрати автомат із боєприпасами, переніс ці предмети до своєї позиції та ховав серед особистих речей. Хоч, згідно з чинним законодавством, військовий повинен був повідомити про трофеї командиру та чекати подальших наказів.

Через дев’ять днів, 10 жовтня, фігурант справи зазнав поранення, тому його евакуювали з бойових позицій для подальшого лікування. Чоловік взяв трофейні автомат та патрони з собою, заховавши їх у дорожню сумку до особистих речей.

Об 11:19 10 жовтня чоловік прийшов до відділення “Нової пошти” у селі Іскра Комарської громади, дістав із сумки автомат та патрони й передав їх працівнику відділення для відправлення.

На суді фігурант справи визнав свою провину, покаявся та сприяв слідству. Враховуючи, зокрема, ці обставини, суд вирішив, що виправлення військового можливе і без ізоляції від суспільства.

Чоловіка визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ) та призначили три роки позбавлення волі (це найменше можливе покарання за цією статтею).

Водночас суд звільнив фігуранта справи від відбування покарання та призначив йому один рік іспитового періоду: він буде повинен періодично з’являтися для реєстрації до органу з питань пробації; повідомляти його про зміну місця проживання та роботи.

Також засудженого зобов’язали сплатити 3183,6 грн за залучення експерта.

Конфісковані російський автомат та боєприпаси суд вирішив передати на потреби ЗСУ, решту доказів — знищити.

На оскарження вироку фігурант має 30 днів, далі він набуде законної сили.

