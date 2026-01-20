Маєток Януковича у "Сухолуччі". Фото: DW

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Вищий антикорупційний суд заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 15 років позбавлення волі та інших обмежень у справі про заволодіння мисливськими угіддями “Сухолуччя” на Київщині. Для фігуранта справи, який може переховуватися у Росії, це вже третій вирок від українських судів після його втечі.

Про вирок у справі про мисливські угіддя “Сухолуччя” повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Рішення ухвалили у вівторок, 20 січня. Суд встановив, що у 2007 році, коли Віктор Янукович був прем’єр-міністром, він ухвалив низку рішень, які призвели до виходу земельної ділянки 17,5 га з державної власності. Ділянка належала лісовому фонду Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, а її орієнтована вартість — 22 мільйони гривень.

“Для реалізації злочинної схеми спільники колишнього Президента залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом — про зміну їх цільового призначення, що надалі дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту”, — повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Там зазначили, що надалі (у 2009-2011 роках) на описаній ділянці збудували готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб. Розслідування справи почалося у 2014 році.

Суд визнав Віктора Януковича винним у привласненні, розтраті майна або заволоділи ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 стаття 191 ККУ) та призначив покарання: 15 років позбавлення волі для експрезидента з конфіскацією всього майна та забороною обіймати деякі посади й займатися деякою діяльністю на три роки.

Вирок отримав і спільник експрезидента, однак його звільнили від відбування покарання через закінчення строків притягнення до відповідальності. Стосовно Януковича строки не вийшли, адже він переховується від слідства.

Для четвертого президента України Віктора Януковича це третій вирок, отриманий від українського суду заочно. У 2019 році його засудили за держзраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України), призначивши покарання у 13 років позбавлення волі. У квітні 2025 року його визнали винним в організації незаконного переплавлення людей за кордон через події лютого 2014 року.

Нагадаємо, 1 вересня 2025 року державні російські медіа показали відеозаяву, на якій нібито експрезидент-втікач Віктор Янукович. На записі він відповідає на якусь заяву лідера Росії Путіна про так звану “кризу в Україні”.