Вільне Радіо оголошує тендер на дизайн брендової продукції про Донецьку область

Ми плануємо запустити лінійку брендової продукції (мерчу) про Донецьку область. Наша команда хоче таким способом розповісти про регіон без стереотипів, а через культуру, ландшафти, історію і впізнавані атрибути.

Мерч має бути зрозумілим і близьким як для мешканців та переселенців з Донеччини, так і для широкої аудиторії.

Що саме потрібно

3 концепції дизайну мерчу на вибір (адаптивний під футболки, світшоти, шопери, стікери. Це не вичерпний перелік, ми розглянемо цікаві та нестандартні пропозиції щодо продукції);

адаптація дизайну під друк (print-ready).

Вимоги до стилю

без кліше (коли основа концепції – шахтарські каски, терикони тощо);

повага до контексту війни без експлуатації трагедії;

сучасна візуальна мова;

можливість масштабування дизайну (щоб працював і на одязі, і на дрібному мерчі).

Кого ми шукаємо

дизайнерів, дизайнерські студії або команди;

юридично зареєстрований бізнес (ТОВ, ФОП тощо);

досвід роботи з мерчем або айдентикою буде перевагою;

розуміння українського контексту та регіональної тематики.

Формат роботи

ми будемо працювати на договірній основі, оплата здійснюється тільки в безготівковій формі;

перед початком роботи плануємо спільний брейншторм із командою Вільного Радіо для кращого розуміння запиту, цінностей і можливих концепцій;

за результатами відбору ми залишаємо за собою право обрати одного або кількох підрядників, залежно від якості та характеру отриманих пропозицій.

Що потрібно подати

портфоліо (посилання); цінову пропозицію відповідно до шаблону ; терміни виконання; контактні дані та інформацію про форму реєстрації (ФОП чи інша юридична особа).

Умови

вартість робіт розраховується у гривнях без привʼязки до курсу інших валют;

майнові авторські права на дизайн передаються замовнику з можливістю використання в мерчі та промоматеріалах (деталі будуть прописані у договорі);

фінальним результатом роботи вважається не лише візуальний макет, а й передача всіх вихідних файлів дизайну;

мінімальний набір форматів: векторні файли (AI / EPS / SVG або аналог), шрифти або інформація про використані шрифти, а також файли, підготовлені до друку;

дизайн має бути технічно придатним для самостійного виготовлення мерчу різними підрядниками без залучення автора

Дедлайн і контакти

Ми приймаємо пропозиції до 30 січня включно на мейл [email protected].

Якщо у вас залишились запитання, пишіть на [email protected] або на WhatsApp +38 (068) 040 6585