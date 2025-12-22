Вільне Радіо запускає різдвяний флешмоб. Колаж: Вільне Радіо

До різдвяних свят Вільне Радіо оголошує флешмоб для читачів “Разом на Святвечір: Донеччина та вся Україна”. Його мета — символічно об’єднати людей з Донеччини та всієї країни за одним святковим столом і підтримати українські традиції регіону.

У редакції наголошують: попри війну та складну ситуацію на Донеччині, культурна пам’ять і традиції залишаються важливою частиною ідентичності. Саме тому читачів запрошують згадати українську Донеччину на Святвечір — через страви, історії та родинні спогади.

У чому суть флешмобу

Учасникам пропонують приготувати на Святвечір одну зі страв, пов’язаних з українською Донеччиною. Для цього журналісти Вільного Радіо разом з істориками опрацювали архівні джерела та зібрали рецепти традиційних страв регіону.

Після цього потрібно поділитися фото святкового столу та короткою історією про страви — що вони означають для родини, яку з них приготували саме цього року та де традиційно святкували Різдво.

Умови участі у фоточеленджі

Щоб долучитися до флешмобу, необхідно:

накрити стіл на Святу вечерю (з 12 пісними стравами або символічним мінімумом);

приготувати страву, пов’язану з Донеччиною (можна скористатися переліком рецептів від Вільного Радіо );

опублікувати фото та розповісти: що символізують ці страви для вашої родини; яку особливу страву приготували цього року; де ви традиційно зустрічали Різдво (на Донеччині, в іншому регіоні України чи за кордоном);

відмітити сторінку @radiovilne , щоб редакція могла знайти та поширити вашу історію.

Фоточелендж триватиме з вечора 24 грудня до кінця дня 26 грудня.

У Вільному Радіо закликають долучатися всіх охочих і ділитися історіями з хештегом #ДонеччинаНаСвятвечір.