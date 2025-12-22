Підтримайте Вільне Радіо
До різдвяних свят Вільне Радіо оголошує флешмоб для читачів “Разом на Святвечір: Донеччина та вся Україна”. Його мета — символічно об’єднати людей з Донеччини та всієї країни за одним святковим столом і підтримати українські традиції регіону.
У редакції наголошують: попри війну та складну ситуацію на Донеччині, культурна пам’ять і традиції залишаються важливою частиною ідентичності. Саме тому читачів запрошують згадати українську Донеччину на Святвечір — через страви, історії та родинні спогади.
Учасникам пропонують приготувати на Святвечір одну зі страв, пов’язаних з українською Донеччиною. Для цього журналісти Вільного Радіо разом з істориками опрацювали архівні джерела та зібрали рецепти традиційних страв регіону.
Після цього потрібно поділитися фото святкового столу та короткою історією про страви — що вони означають для родини, яку з них приготували саме цього року та де традиційно святкували Різдво.
Щоб долучитися до флешмобу, необхідно:
Фоточелендж триватиме з вечора 24 грудня до кінця дня 26 грудня.
У Вільному Радіо закликають долучатися всіх охочих і ділитися історіями з хештегом #ДонеччинаНаСвятвечір.