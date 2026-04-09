Дмитро Дахно.

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Дмитра Дахна — захисника з Києва, який загинув 14 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Історією життя воїна поділилася його сестра Оксана.

“З дитинства він вирізнявся добротою, сміливістю та відповідальністю”: яким Дмитро був у мирному житті

Дмитро Дахно народився 28 жовтня 2000 року в Києві, у дружній родині.

У 2007 році він пішов до першого класу школи №190. Вчився старанно, був уважним і відповідальним учнем.

“З дитинства він вирізнявся добротою, сміливістю та відповідальністю. Умів постояти не лише за себе, а й за інших, завжди був тим, на кого можна було покластися”, — розповідає сестра.

Після 9 класу вступив до Коледжу морського і річкового флоту на спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”.

“Навчався на бюджеті, цікавився сучасними технологіями, програмуванням і загалом ІТ-сферою”, — каже сестра.

Дмитро Дахно. Фото: з архіву родини

У 2020 році Дмитро здобув кваліфікацію техніка-програміста та продовжив навчання в Державному університеті інфраструктури та технологій. Паралельно працював.

У вільний час любив футбол, риболовлю та готувати.

“Він пригощав родину різними смаколиками, приготовленими власноруч. Ці прості речі приносили йому справжнє задоволення”, — згадує сестра.

Він дуже цінував родину й друзів, часто збирав близьких разом, організовував спільні вечори та прогулянки.

“Він ніби об’єднував людей навколо себе, був для них справжнім сонцем”, — каже Оксана.

Дмитро Дахно. Фото: з архіву родини

“Він жив своєю справою і віддавався їй повністю”: служба та війна в житті Дмитра

1 червня 2021 року Дмитра призвали на строкову військову службу.

А вже 8 квітня 2023 року він підписав контракт і став на захист України.

“Він керувався глибоким почуттям обов’язку, любов’ю до України та бажанням захистити рідних”, — розповідає сестра.

Дмитро служив пілотом роти ударних БПЛА у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Мав позивний “Беркут”.

“Свою справу Дмитро любив по-справжньому — жив нею, віддавався повністю. Він прагнув знищувати ворога й наближати перемогу. Служба змінила його — він став більш зібраним і дорослим. Та поруч із рідними завжди залишався тим самим — щирим, усміхненим і теплим”, — згадує сестра.

Навіть під час служби Дмитро продовжував навчання і у 2023 році захистив диплом, здобув ступінь бакалавра.

Він брав участь у бойових діях на Донеччині та Харківщині, виконував складні завдання. За свою службу був відзначений нагородами “Хоробре серце”, “За вірне служіння” і “За Мужність ІІІ ступеня”.

“Як пілот БПЛА він був справжнім професіоналом. Літав так, що перехоплювало подих. Це було його покликання. Він пишався тим, що в найважчий для країни час не відступив, а став на її захист”, — каже сестра.

Дмитро Дахно в армії. Фото: з архіву родини

20 червня 2024 року Дмитро одружився. Після війни планував придбати власний будинок, мріяв про дітей та хотів мати велику родину. Але втілити це не встиг.

Дмитро Дахно з дружиною. Фото: з архіву родини

14 серпня 2025 року Дмитро Дахно загинув під час виконання бойового завдання.

Йому було 24 роки.

Рідні захисника ініціювали петицію до президента України з проханням надати йому звання Героя України. Підтримати ініціативу можна, підписавши петицію за посиланням.

Світла пам’ять захиснику України!