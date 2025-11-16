Військовий Василь Клюс. Фото з архіву родини

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Василя Клюса із села Великі Комʼяти на Закарпатті, який у дитинстві мріяв стати відомим спортсменом, а згодом обрав службу в армії. Пройшовши навчання за кордоном, він долучився до лав 12-ї бригади спецпризначення “Азов” і вирушив боронити Донеччину. У липні 2025 року захисник загинув, рятуючи побратима.

Про Василя Клюса Вільному Радіо розповіла його дружина Христина.

З дитинства Василь мріяв про спорт і спокійне життя, згодом зацікавився військовою справою та зустрів своє кохання

Василь Клюс народився 11 червня 2000 року в селі Великі Ком’яти на Закарпатті. Дитинство провів у рідному селі, де навчався у місцевій школі та захоплювався футболом.

“Він міг годинами ганяти м’яча з друзями на шкільному подвір’ї, мріяв стати відомим спортсменом”, — розповідає його дружина Христина.

Згодом Василь зацікавився військовою справою.

“Він часто говорив, що служба в армії — це поклик серця”, — каже Христина.

Ставши повнолітнім, юнак поїхав до Словаччини, де працював, щоб допомагати родині та заробляти на власне життя.

У 20 років Василя призвали на строкову службу до Національної гвардії України, у військову частину 3002. Саме під час служби у Дрогобичі він познайомився з Христиною. Одного разу під час патрулювання міста хлопець підійшов до неї познайомитися. Так почалося їхнє спілкування, яке з часом переросло у кохання.

“Мені тоді було лише сімнадцять, а йому — двадцять один. Коли мені виповнилося вісімнадцять, Василь зробив пропозицію, і ми одружилися”, — згадує дівчина.

Військовий Василь Клюс з дружиною Христиною. Фото з архіву сімʼї

Згодом чоловік перевівся служити до Івано-Франківська, де подружжя почало спільне життя. Незабаром Христина завагітніла, і в сім’ї народилася донька.

Військовий Василь Клюс жив мрією про мир і дім, у якому звучатиме сміх дітей

Після початку повномасштабної війни Василь пройшов навчання за кордоном і перевівся до військової частини 3072. А згодом вирішив служити у 12-й бригаді спеціального призначення “Азов”.

“Коли він перейшов у “Азов”, ми жили на відстані. Приїжджав рідко, але кожна зустріч була святом. Я знову завагітніла, а через два тижні після його загибелі народила нашого синочка — хлопчика, якого він так чекав, але не встиг навіть потримати на руках”, — говорить Христина.

Чоловік любив проводити час із сім’єю, грати з дітьми та спілкуватися з друзями.

“Василь мав велике серце, завжди ставив інтереси інших вище за власні й ніколи не проходив повз чужий біль”, — додає дружина.

Василь Клюс з донькою. Фото з архіву родини

Чоловік прагнув миру, хотів бачити, як підростають діти, і мріяв, щоб родина завжди була поруч.

“Він хотів повернутися додому, збудувати дім, у якому буде чути дитячий сміх. Ці мрії тримали його на фронті”, — каже жінка.

13 липня 2025 року під час бою біля Щербинівки на Донеччині Василь Клюс загинув, рятуючи побратима.

З війни захисника не дочекалися дружина, донька, син, батьки, чотири сестри, племінники та похресники.

“Він був турботливим чоловіком, люблячим батьком, відданим сином і братом. Його родина була для нього найбільшою цінністю. Я пам’ятаю його усмішку, теплі руки, очі, в яких завжди було стільки любові. Він був моєю опорою, моїм спокоєм і гордістю. Він назавжди залишиться для мене не просто чоловіком, а світлом, яке ніколи не згасне”, — говорить Христина.

Побратими згадують Василя як тихого, спокійного й надійного товариша.

“Він завжди усміхався, навіть коли було важко, умів підтримати. Був таким, що без слів прикриє спиною”, — переповідає дружина слова побратимів.

Захисник Василь Клюс з побратимами. Фото з архіву родини

Вічна пам’ять.