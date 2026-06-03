Єгор Желнін. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо капітана медичної служби Єгора Желніна на псевдо Бритва. Він був стоматологом, кандидатом медичних наук і викладачем університету, а на фронті рятував поранених військових.

Історію захисника опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих внаслідок російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Єгор Желнін народився та жив у Харкові. Після закінчення школи вступив до Харківського національного медичного університету, де здобув фах стоматолога. Пізніше пройшов інтернатуру, став стоматологом-хірургом, а у 2007 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук.

Своє життя чоловік присвятив медицині. З 1991 року працював стоматологом-хірургом, а в останні роки перед повномасштабною війною був доцентом кафедри стоматології Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Окрім медицини, цікавився історією, подорожами та колекціонуванням холодної зброї.

У перший день відкритого вторгнення Росії Єгор добровільно вступив до лав територіальної оборони Харкова. У складі 209 батальйону 113 окремої бригади ТрО він служив бойовим медиком і займався тим, що вмів найкраще — рятував людей.

За час служби військового нагородили медаллю “За хоробрість в бою”.

“Я з упевненістю можу сказати, що мій батько був незвичайною людиною. Окрім того, що тато був небайдужим, відповідальним, чуйним, завжди усміхненим та щирим другом, колегою, сім’янином, він 24 лютого 2022 року, через 2 години після початку повномасштабного вторгнення, добровільно вступив до лав Харківської територіальної оборони. Бо знав, що повинен захистити рідних і Батьківщину”, — розповів старший син захисника Валерій.

За словами сина, за понад півтора року служби Єгор врятував життя сімом побратимам та ніколи не відмовлявся від найскладніших виїздів.

“Саме через це серед побратимів мій батько здобув повагу і славу як людина та бойовий медик, який прагнув врятувати кожне життя в найнебезпечніших точках фронту, відправитись туди, куди погоджувався далеко не кожний. Для усіх нас він назавжди буде Героєм”, — згадує Валерій.

Під час однієї з евакуацій поранених у районі селища Хромове на Донеччині Єгор Желнін потрапив під артилерійський та мінометний обстріл. У критичний момент він накрив собою одного з військових, врятувавши його ціною власного життя.

У захисника залишилися мама, дружина, двоє синів, рідні, друзі та побратими.

Світла пам’ять захиснику.