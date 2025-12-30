Військовослужбовець Олег Туренок. Фото з архіву родини

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Олега Туренка з Чернігівщини. До повномасштабної війни він працював у банку та охороні. У 2024 році Олега мобілізували до Державної прикордонної служби. Він виконував бойові завдання на кордоні з Білоруссю та на Донеччині, де загинув під час бойового зіткнення.

Про захисника Вільному Радіо розповіла його дівчина Анжеліка.

Олег змалку звик бути в русі, багато працював і ніколи не проходив повз чужі прохання

Олег Туренок народився 27 листопада 1995 року в селі Шевченко на Чернігівщині. Дитинство хлопця минуло у Халявиному, де він навчався у місцевій школі. Олег багато часу приділяв навчанню та спорту, постійно брав участь у змаганнях і представляв навчальний заклад на різних рівнях.

“Його досягнення пам’ятають і досі. Фото Олега разом із братами залишалося на дошці пошани ще довго після випуску”, — розповідає його дівчина Анжеліка.

Після школи хлопець вступив до Чернігівського національного політехнічного університету і навчався на програміста. Пов’язати з цим професійне життя не вдалося. Після навчання Олег працював інкасатором у банку, згодом мав і підробіток в охороні. Навіть за постійної зайнятості та втоми спорт залишався важливою частиною його життя.

“Він дуже часто грав із хлопцями, і для нього це була друга сім’я”, — каже дівчина.

Олег Туренок грає у футбол. Фото з архіву сімʼї

Чоловік був добрим і відкритим. Він не вмів відмовляти людям і завжди намагався допомогти.

“Він ніколи нікому не казав “ні”. Яким би втомленим не повертався, усе одно думав про інших”, — згадує Анжеліка.

Їхнє знайомство тривало роками, а спільне життя почалося вже під час служби

Олег і Анжеліка були підписані один на одного у соціальних мережах і протягом кількох років мовчки стежили за життям одне одного.

“Кожен жив своїм життям. Потім Олег привітав мене з днем народження, а через деякий час запросив на побачення. Після цього ми майже не розлучалися”, — пригадує дівчина.

Спершу чоловік приносив солодощі, а дізнавшись, що Анжеліка їх не їсть, замінив сухофруктами. Коли почув, що вона навчається водінню, одразу запропонував допомогу.

“Я відмовлялася, казала, що в мене є інструктор, але він був дуже наполегливий”, — згадує Анжеліка.

Жити разом вони почали вже після того, як Олег пішов на службу. Оселилася пара в Чернігові.

Він багато говорив про майбутнє та мріяв про велику родину.

“Він казав, що в нас буде п’ятеро дітей. Я запропонувала почати з двох, одна дитина вже є (собака), але він лише усміхався і згадував свою маму, яка виховала чотирьох синів”, — розповідає дівчина.

Військовослужбовець Олег Туренок разом із дівчиною Анжелікою. Фото з архіву родини

Пара не поспішала з офіційним шлюбом. Вони вважали, що все ще попереду і мають час на спільні плани.

Окреме місце в житті чоловіка займали тварини.

“Він одразу сказав: як тільки почнемо жити разом, у нас буде собака”, — згадує Анжеліка.

Німецьку вівчарку Айду привезли додому приблизно за рік. Коли військовий поїхав у службове відрядження, він хотів забрати її з собою. Анжеліка попросила залишити тварину вдома, бо там для неї було безпечніше.

Служба без зв’язку, короткі розмови і останній знак уваги напередодні загибелі

Після початку повномасштабної війни чоловіка мобілізували. На той момент на фронті вже служили двоє його братів. Захисник спершу ніс службу на кордоні з Білоруссю, а згодом виконував бойові завдання на Донеччині у 105 прикордонному загоні імені князя Володимира Великого державної прикордонної служби. Він часто залишався без зв’язку.

Про події на фронті Олег розповідати не любив, втім час від часу все ж ділився своїми буднями.

“Історії були різні — важкі й світлі. Навіть там він залишався уважним до людей, готовим підтримати побратимів і допомогти кожному, хто поруч”, — ділиться дівчина військового Анжеліка.

Військовослужбовець Олег Туренок разом із побратимами. Фото з архіву родини

25 серпня Олег надіслав коханій квіти з нагоди її дня народження. Уже наступного дня, 26 серпня 2025 року, чоловік загинув у стрілецькому бою.

Звістка про його загибель надійшла 2 вересня. Ще через два дні захисника поховали.

Пам’ять про нього зберігають батьки, два брати, побратими та дівчина.

“Він завжди приходив на допомогу. Він таким був”, — переповідає слова побратимів Анжеліка.

Родина просить посмертно надати йому звання Героя України. Ви можете підтримати рідних, підписавши петицію за посиланням.

Вічна пам’ять.