Богдан Бердник. Фото: з архіву родини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо захисника України з Києва Богдана Бердника. З початком повномасштабної війни він відправив родину в безпеку, а сам попри проблеми зі здоров’ям пішов служити оператором безпілотників у 46 бригаді.

Історією життя захисника з журналістами Вільного Радіо поділилася Катерина Сіренко, яка виховує спільного з Богданом сина.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Богдан Бердник народився 22 серпня 1988 року в Києві. Навчався у школі №98, до дев’ятого класу був відмінником. Після школи здобув фах зварника у коледжі й одразу пішов працювати за професією, щоб допомагати матері. Батько помер, коли хлопець навчався у сьомому класі, тому мама виховувала його сама.

Богдан з мамою. Фото: з архіву родини

З Катериною Богдан познайомився у перукарні, куди прийшов підстригтися. Згодом між ними зав’язалися стосунки.

“Він попросив мій номер телефону, зателефонував, запросив на прогулянку. Ми зустрілися, прогулялися один раз, другий раз, і якось так в нас стосунки пішли. А потім через рік ми вже разом жили”, — згадує жінка.

Тоді їм обом було по 21 року. Згодом у них народився син Микита.

Богдан цінував час із родиною та захоплювався риболовлею

Богдан був уважним і турботливим батьком не лише для свого сина, а й для старшої дитини Катерини.

“Він дуже переймався вихованням дітей. Був чудовий батько. Завжди телефонував, питав, як ми. Гуляв із дітьми, любив їх”, — розповідає жінка.

Богдан з сином Микитою. Фото: з архіву родини

Чоловік любив проводити час із родиною на природі. Найбільшим його захопленням була рибалка.

“Це було його улюбленим заняттям. Тільки вихідні — ми на рибалці. Він ловив рибу із дітьми, показував як потрібно закидувати вудочку, коли клює, та яка риба де водиться. Ще ми брали з собою гриль і готували пікнік. Ми все робили разом”, — ділиться Катерина.

Богдан Бердник. Фото: з архіву родини

Працював Богдан комірником у фірмі, що займається автотехнікою. Любив машини, сімейні виїзди й прості моменти поруч із близькими.

Попри те, що згодом пара розійшлася, вони зберегли дружні стосунки й постійно підтримували зв’язок.

“Ми не зійшлися характерами, розійшлися, але він продовжив бути найкращими батьком для дітей. Ми часто зідзвонювались, говорили, ділилися важливим… Ми були друзями”, — зазначає жінка.

“Попри проблеми зі здоров’ям став на захист держави”: служба та загибель захисника

Після початку повномасштабної війни Богдан переконав рідних виїхати за кордон. Сам залишився в Україні.

“Він нас відправив у безпечне місце, а сам пішов у військкомат. Спершу його не брали через проблеми зі здоров’ям. Але він оббивав пороги, і 6 листопада 2024 року він все одно пішов захищати Україну. Ми завжди були з ним на зв’язку, завжди”, — згадує Катерина.

Богдан служив оператором безпілотних літальних апаратів у складі 46 бригади. Мав позивний “Зараза”. Виконував бойові завдання на Донеччині та Дніпропетровщині, зазнав дев’яти контузій.

Богдан у війську. Фото: з архіву родини

25 листопада 2025 року захисник загинув від вибухової травми під час виконання бойового завдання поблизу Новопавлівки на Дніпропетровщині. Йому було 37 років.

“Він мріяв, щоб у дитини все було добре. Хотів ще одну дитину… Можливо, ми б зійшлися знову, якби він залишився живий”, — говорить Катерина.

Захисника поховали поблизу Чернігова. У нього залишилися мати та син.

Рідні захисника ініціювали петицію до президента України з проханням надати йому звання Героя України. Підтримати ініціативу можна, підписавши петицію за посиланням.

Світла пам’ять захиснику України!