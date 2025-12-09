Біографія очільника Авдіївської ВА Віталія Барабаша, фото: Себастьян Бакхаус

Президент України Володимир Зеленський звільнив Віталія Барабаша з посади начальника Авдіївської міської військової адміністрації. Останній очолював громаду з 2020 року.

Розпорядження Президента України про звільнення Віталія Барабаша опубліковане на офіційному сайті Офісу президента.

“Звільнити Барабаша Віталія Степановича з посади начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області”, — йдеться в підписаному президентом документі.

Віталій Барабаш ще не прокоментував публічно причини звільнення.

Нагадаємо, Віталій Барабаш очолив військово-цивільну адміністрацію Авдіївки 1 червня 2020 року. 30 березня 2022 року його призначили начальником новоутвореної Авдіївської міської військової адміністрації. Після окупації Авдіївки у лютому 2024 року орган влади виїхав на підконтрольну територію та продовжував роботу в евакуації.

