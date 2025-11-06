Сергій Муштей, який загинув від обстрілу в селі Бокове Білозерської громади. Фото: YouTube/Тру-новини-історія

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Сергій Муштей з Дніпропетровщини. Він відпрацював 30 років водієм у ДТЕК, любив машини, кулінарію та городництво. У серпні 2025 року чоловіка відправили у відрядження на Донеччину, де його життя обірвав удар російського КАБу.

Про загибель Сергія Муштея повідомили у пресслужбі енергетичного холдингу ДТЕК.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою.

Сергій народився у Павлограді Дніпропетровської області. Після здобуття освіти працював водієм у ДТЕК. Чоловік був сумлінним працівником і за свою відданість роботі отримав декілька відзнак.

“Понад 30 років Сергій віддав справі свого життя. Він керував вантажівками, доставляв матеріали та обладнання на шахти. Був прикладом виняткової відповідальності, відданості та професіоналізму”, — написали у пресслужбі ДТЕК.

У вільний від роботи час чоловік працював із машинами та їздив на дачу, де доглядав за рослинами. Окрім цього, він любив тішити рідних власноруч приготованими стравами, згадує донька Дар’я.

“Тато був світлою людиною з великим серцем. Він завжди залишався оптимістом, умів знаходити щось добре навіть у непростих ситуаціях. Його пам’ятають веселим, щирим і приємним у спілкуванні. Своєю життєрадісністю він міг підтримати й подарувати надію іншим. Саме таким — усміхненим і добрим — він назавжди залишиться у наших серцях”, — говорить Дар’я Муштей.

26 серпня 2025 року Сергій прибув у село Бокове Білозерської громади, куди привіз матеріали та обладнання для однієї з шахт. Того дня росіяни вдарили по селу двома 250-кілограмовими авіабомбами. В епіцентрі атаки опинився Сергій Муштей — він загинув, ще троє людей зазнали поранень.

За словами голови Конфедерації вільних профспілок України, народного депутата Михайла Волинця, в момент удару чоловік був у машині.

“Він живцем згорів в авто. Об 11:30 російські війська вдарили керованою авіабомбою по промисловому майданчику однієї з шахт”, — сказав Волинець.

Сергієві було 54 роки. До свого 55-річчя він не дожив тиждень. У загиблого залишилися дружина, син, донька, онук та рідний брат.