Центр підтримки ВПО Бахмутської громади у Києві. Ілюстративне фото: Бахмутська МВА

У 2026-2027 роках організація надання гуманітарної підтримки в осередках ВПО Бахмутської громади обійдеться загалом у 10 мільйонів гривень. Це кошти не з місцевого бюджету.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, посадовці цього та наступного року планують надати гуманітарну підтримку в осередках Бахмутської громади 30 тисячам людей. На організацію цієї ініціативи знайшли загалом 10 мільйонів гривень — гроші не з місцевого бюджету.

Також у 2026-2027 роках влада Бахмута планує залучити до надання гуманітарної допомоги не більш як 30 міжнародних та громадських організацій, благодійних фондів і волонтерів.

Зазначимо, що у 2025-му посадовці знайшли 55 мільйонів гривень, які хотіли витрати на організацію гуманітарної підтримки вихідців громади в евакуації. Тоді кошти спрямували на укладання договорів та меморандумів про співпрацю.

Водночас самостійно Бахмутська ВА закупити необхідні товари не може, пояснювали торік нам посадовці. Вони стверджували, що лише ведуть облік отриманої підтримки — відповідно до норм чинного законодавства.

