Влада Донеччини спрямувала на Сили оборони ще 77 млн грн: як витрачатимуть

Військові. Ілюстративне фото: Укрінформ

Близько 77 мільйонів гривень отримали Сили оборони з бюджету Донецької області. Цим коштом обіцяють закупити устаткування, яке допоможе військовим боронити регіон.

Про це відзвітував очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що рішення про черговий пакет підтримки військових ухвалили під час засідання Ради оборони Донецької області. Захисники регіону отримають близько 77 мільйонів гривень з місцевого бюджету.

Так, кошти спрямують на закупівлю необхідного для оборонців устаткування. Серед нього — засоби системи радіоелектронної боротьби, БпЛА та FPV-дрони.

Окрім цього, додаткове фінансування на оборонні потреби отримала Черкаська громада. Скільки саме — не кажуть.

“Допомога війську, оборона наших населених пунктів та збереження життя людей — найголовніші напрямки роботи сьогодні”, — прокоментував Вадим Філашкін.

Нагадаємо, Сіверська та Часовоярська міські ради оголосили про вже проведені закупівлі спецтехніки для підготовки Донецької області до оборони. На території обох громад тривають бойові дії, тому закупівлі провели без застосування аукціону.