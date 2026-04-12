Влада Миколаївки поки не проводитиме особисті прийоми жителів громади: як звернутися

Миколаївська громада. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Голова Миколаївської ВА Володимир Проскунін та його заступник скасували особисті прийоми жителів громади. Це зробили, ймовірно, з міркувань безпекової ситуації. Однак звернення до посадовців залишити можна — письмово та телефон. Розповідаємо, як це зробити.

Про призупинення особистих прийомів журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження на сайті Миколаївської МВА.

За документом, місцева влада тимчасово скасувала особисті прийоми жителів громади. Так, прийти на зустріч до голови Миколаївської військової адміністрації Володимира Проскуніна або ж його заступника Дмитра Терещенка найближчим часом не вдасться. Рішення ухвалили, ймовірно, з міркувань безпеки — воно діятиме до наступного розпорядження.

Натомість жителі Миколаївської громади можуть поспілкуватися з представниками влади іншими способами. Звернення продовжують приймати:

на пошту: [email protected];

на сайт Миколаївської МВА у розділі “Звернення громадян” за цим посиланням;

через контакт центр: +38 (099) 315-46-33.

Нагадаємо, росіяни атакують Миколаївку різними видами озброєння, а їхні дрони контролюють під’їзні шляхи та полюють на цивільний транспорт. Це суттєво ускладнює евакуацію.