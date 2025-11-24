Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У 2025-му на виплати стипендій обдарованим дітям та молоді Покровська громада тепер має 412 тисяч гривень. Це менше, ніж було раніше — на понад 170 тисяч гривень. Кількість отримувачів такого заохочення не змінилася.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Покровської МВА.

Влада Покровська вчергове внесла зміни до місцевої “Програми економічного і соціального розвитку”. За оновленою редакцією, у 2025 році на стипендії для обдарованих дітей та молоді у сфері освіти передбачили 412, 8 тисячі гривень з бюджету.

Водночас у старому документі ця ініціатива передбачила більше фінансування — 585, 1 тисячі гривень. Тобто, сума зменшилася на 172,2 тисячі гривень.

Сама ж кількість отримувачів заохочення залишилася незмінною. Так, стипендія розрахована на 30 дітей.

Загальні витрати на освіту в Покровській громаді у 2025-му тепер становлять 13 мільйонів 990 тисяч гривень. З них 2,4 мільйона гривень — не бюджетний кошт.

Нагадаємо, у вересні цього року чотири школи Покровська планували перепрофілювати у гімназії, а ще одну — в ліцей, аби привести освітню мережу у відповідність до вимог законодавства.