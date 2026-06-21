Влада Світлодарської громади спрямувала ще близько 148,2 тис. грн вразливим вихідцям: хто отримає

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У червні 2026-го влада Світлодарська спрямувала ще 148,2 тисячі гривень допомоги вихідцям з громади, які належать до вразливих категорій населення. Про кого йдеться — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Світлодарської МВА.

Місцева влада затвердила списки вихідців з громади, які у червні 2026-го отримають допомогу — йдеться загалом про 148 тисяч 280 гривень. Ці кошти розподілять між людьми з вразливих категорій населення. Серед них є:

переселенці у скруті;

мобілізовані під час воєнного стану;

люди, які дістали поранені через вибухівку;

онкохворі та тяжкохворі;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також у цю суму заклали одноразову підтримку для літніх, які перебувають у складних життєвих обставинах. Скільки саме людей отримали виплати — у документі не зазначають. Однак відомо, що загалом на допомогу цим категоріям у 2026-му спрямують близько 3 мільйонів 375 тисяч гривень.

Нагадаємо, Світлодарська громада збільшила фінансування програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2026 рік. Документ передбачає закупівлю путівок для 40 дітей, компенсацію відпочинку ще для семи та додаткові заходи підтримки дітей пільгових категорій. Майже всі витрати на це покриють коштом субвенції з обласного бюджету.