Знищений Соледар. Ілюстративне фото: Getty Images

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Влада квазіреспубліки нібито видаватиме компенсації за втрачене житло у 125 населених пунктах окупованої частини Донецької області без обстеження. У переліку всього чотири міста, решта — села та селища.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із документа, який опублікували на сайті так званого “Уряду “ДНР”.

Ставленики Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області опублікували перелік зі 125 населених пунктів, де дії так званий “спрощений порядок” на отримання компенсацій за втрачені домівки. Відшкодування нібито даватимуть без акту обстеження — 51,5 тисячі рублів за квадратний метр.

Серед перелічених населених пунктів — чотири міста: Соледар, Новогродівка, Білицьке та Торецьк (у рос. документах — Дзержинськ). Решта мають статус сіл та селищ у “муніципальних округах”, зокрема:

“Артемівський округ” — 61 населений пункт;

“Красноармійський округ” — 29 населених пунктів;

“Ясинуватський округ” — 11 населених пунктів;

“Великоновосілківський округ” — 11 населених пунктів;

“Костянтинівський округ” — 4 населених пункти;

“Горлівський округ” — 4 населених пунктів;

“Краснолиманський округ” — 1 населений пункт.

У яких містах та селах ТОТ Донеччини обіцяють спрощені компенсації за житло

“Артемовський муніципальний округ”:

сел. Красна Гора;

м. Соледар;

с. Бахмутське;

сел. Підгородне;

с. Берестове;

сел. Виїмка;

сел. Нагірне;

сел. Спірне;

с. Петрівське;

с. Сакко і Ванцетті;

с. Федорівка;

с. Хромівка;

с. Верхньокам’янське;

с. Івано-Дар’ївка;

с. Новоселівка;

с. Володимирівка;

с. Пилипчатине;

сел. Стряпівка;

с. Трипілля;

с. Дронівка;

с. Зайцеве;

с. Вершина;

с. Весела Долина;

сел. Калініна;

с. Богданівка;

с. Григорівка;

с. Клинове;

с. Відродження;

с. Мідна Руда;

с. Кодема;

с. Дача;

с. Миколаївка;

с. Миколаївка Друга;

с. Відрадівка;

с. Червоне;

с. Андріївка;

сел. Артемівське;

с. Берхівка;

с. Кліщіївка;

с. Дубове-Василівка;

с. Оріхове-Василівка;

сел. Опитне;

сел. Зеленопілля;

с. Іванград;

сел. Ягідне;

с. Парасковіївка;

с. Благодатне;

с. Нелепівське;

с. Покровське;

с. Нова Кам’янка;

с. Роздолівка;

с. Краснопілля;

с. Білогорівка;

с. Василівка;

с. Миколаївка;

с. Веселе;

с. Яковлівка;

с. Липове;

сел. Курдюмівка;

сел. Озарянівка;

с. Григорівка Друга;

сел. Шевченко.

“Костянтинівський муніципальний округ”:

с. Павлівка;

с. Яблунівка;

сел. Курдюмівка;

сел. Зоря.

“Краснолиманський муніципальний округ”:

сел. Новоселівка.

“Красноармійський муніципальний округ”:

с. Прогрес;

с. Орлівка;

с. Лисівка;

с. Даченське;

м. Новогродівка;

с. Жовте;

с. Новотроїцьке;

с. Новопустинка;

с. Срібне;

с. Ясеневе;

с. Новоолександрівка;

с. Новооленівка;

сел. Надіївка;

сел. Пушкіне;

сел. Котлярівка;

с. Успенівка;

сел. Гостре;

с. Зоря;

с. Новодмитрівка;

сел. Шевченко;

с. Нововасилівка;

с. Миколаївка;

с. Новоєлизаветівка;

с. Петрівське;

с. Піщане;

с. Пустинка;

с. Петрівка;

с. Солоне;

сел. Колярівка;

с. Іванівка.

“Великоновосілківський муніципальний округ”:

с. Новопіль;

сел. Шевченко;

с. Федорівка;

с. Улакли;

сел. Роздольне;

с. Благодатне;

с. Новоочеретувате;

с. Скудне;

с. Веселе;

с. Зелене поле;

с. Новопіль.

“Добропільський муніципальний округ”:

Білицьке.

“Ясинуватський муніципальний округ”:

сел. Очеретине;

с. Бердичі;

сел. Криничне;

сел. Желанне;

с. Новокалинове;

с. Красногорівка;

с. Новоселівка Друга;

с. Новоселівка Перша;

с. Кам’янка;

с. Веселе;

с. Семенівка;

“Міський округ Горлівка”:

м. Дзержинськ (Торецьк);

сел. Троїцьке;

сел. Новгородське;

сел.Щербинівка;

сел. Неліпівка.

Нагадаємо, у квітні 2024 року ставленики окупантів у т.з. “ДНР” заявили, що жителі Бахмута і Соледара, чиє житло зруйнували росіяни, можуть подати заяву на компенсацію від росіян. Людям пропонували приїхати з документами у тимчасово окупований Шахтарськ та отримати гроші.