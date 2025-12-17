Колаж: Вільне Радіо

Бюджет Мирненської громади на 2026 рік майже повністю складатиметься з державних дотацій. Через падіння податкових надходжень та часткову окупацію власні надходження скоротилися до мінімуму. Утім, громада планує не зменшувати видатки на соціальні програми (допомогу переселенцям, ветеранам, дітям тощо).

У відповіді на запит Вільного Радіо адміністрація Мирненської селищної військової адміністрації пояснила, як планують розподіляти кошти наступного року та чому соціальні програми залишаються пріоритетом.

Як формуються доходи Мирненської громади на 2026 рік, коли власні надходження майже зникли

Доходи бюджету Мирненської селищної громади на 2026 рік попередньо оцінюють у 14,6 млн гривень, без надходжень до спеціального фонду взагалі. Останній наповнювати могли б залишки цільових грошей з 2025 року, заробіток комунальних закладів або доходи від продажу майна.

Як пояснили у ВА у відповіді на запит, основним джерелом фінансування громади залишаються державні кошти: додаткова дотація з держбюджету це понад 12 млн грн та освітня субвенція у сумі 428,5 тис. грн.

Для довідки: Дотація — це гроші, які передають із одного бюджету іншому для фінансування потреб, на які не вистачає власних доходів. Дотації виділяють без цільового призначення, тож отримувач може сам визначати, на що підуть ці гроші. Повертати їх надавачу не потрібно. Субвенція — це гроші, які виділяють на конкретні потреби: освіту, медицину, інфраструктуру тощо. Наприклад, громада може отримати субвенцію на ремонт доріг або виплату зарплат медикам, і витратити ці кошти на щось інше не можна. Якщо використати їх не в повному обсязі, невитрачену частину можуть вимагати повернути.

Власні доходи громади, за прогнозами, складуть лише сьому частину бюджету — очікується, що їх буде трохи більше 2 млн грн. Така невелика сума пояснюється різким падінням податкових надходжень протягом 2022-2025 років та фактичною відсутністю місцевих податків на окупованих територіях.

“При розрахунку прогнозу доходів бюджету Мирненської селищної територіальної громади на 2026 рік враховувалися основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України, норм податкового та бюджетного законодавства”, — розповіли у Мирненській військовій адміністрації.

Втім, бойові дії на території громади заважають скласти реалістичні прогнози її економічного і соціального розвитку, додали в адміністрації.

Соціальні програми залишаються ключовою частиною бюджету, тоді як витрат на комунальну сферу не буде

Проєкт бюджету на 2026 рік майже повністю змінює структуру видатків громади. Як наголосили у відповіді на запит, витрат на комунальні послуги та енергоносії на наступний рік не закладали.

Натомість основну частину видатків становитимуть програми соціального захисту, що залишаються ключовими через значну кількість переселенців.

“Зараз таких людей — 1162, і саме для їхньої підтримки діє програма на 2024-2025 роки. Обсяг фінансування у 2025 році становив 800 тис. грн, а за дев’ять місяців вже спрямували 584,5 тис. грн, зокрема на матеріальну допомогу 89 сім’ям”, — зазначають у селищній адміністрації.

На 2026 рік на реалізацію цієї програми планують виділити 710 тис. грн, що менше ніж у попередньому бюджетному періоді.

Підтримка ветеранів, військових і їхніх родин продовжиться без скорочень, а санаторні програми діятимуть паралельно

Видатки на підтримку ветеранів та родин захисників і захисниць України залишаються стабільними. У 2025 році на цю сферу передбачили 500 тис. грн, і за дев’ять місяців допомогу отримала 51 людина — це одноразові виплати, підтримка пораненим, компенсації для тих, хто повернувся з полону, а також виплати до державних свят.

Станом на 1 вересня 2025 року на підконтрольній Україні території проживали 27 ветеранів з Мирненської громади. З них 5 людей проходили службу у Збройних силах України та Державній прикордонній службі, а 22 людини мали статус ветеранів війни — серед них один ветеран з інвалідністю та 21 учасник бойових дій (зокрема дві жінки).

Паралельно працює програма санаторно-курортного лікування для ветеранів та родин загиблих на 2025-2027 роки, на яку сукупно заклали 90 тис. грн. На 2026-2028 роки готують нову ветеранську програму, у якій скорочень не передбачають, адже гроші на це розподіляють з державних надходжень.

Діти з вразливих категорій залишаються під опікою, а оздоровчі програми зберігаються навіть під час окупації

Окремим напрямом бюджету є програми роботи з дітьми з соціально вразливих категорій. На початку 2025 року право на оздоровлення коштом бюджету мали 57 таких дітей з громади, і цьогоріч програма отримала 120 тис. грн.

Це дозволило оздоровити чотирьох дітей коштом громади, а ще четверо поїхали до “Артеку” за державні кошти. На 2026 рік планують виділити 130 тис. грн.

У Мирненській селищній ВА пояснили, що через часткову окупацію території громади передбачити розвиток мережі освітніх і культурних закладів неможливо. Фінансування цих статей йде переважно на зарплату працівників цих установ. Частина з них працює дистанційно, а декого відправили у простій.

Проєкти з донорами відсутні, а коригування бюджету можливі вже у 2026 році

У заключному варіанті бюджету не передбачили коштів на будівництво соціального житла та утримання центрів підтримки переселенців, хоча адміністрація припускає, що такі коригування можуть бути внесені протягом року.

“Соціальну складову бюджету прогнозують, спираючись на реальні можливості та наявні дані, але через непередбачувану безпекову ситуацію точні прогнози робити неможливо. Коригування показників можливе вже у 2026 році”, — повідомила начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Надія Сердюкова.

Громада не має кредитів і не планує їх брати, а спільних проєктів з міжнародними донорськими організаціями на сьогодні не реалізує. На наступний рік брати участь у донорських програмах наразі громада також не планує.

Раніше ми розповідали, якою була зарплата керівництва Мирненської військової адміністрації у другому кварталі 2025 року.