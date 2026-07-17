Власників підприємств Донеччини запрошують на онлайн-зустріч про відновлення бізнесу

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Учасникам розкажуть про можливі варіанти фінансової підтримки для відновлення бізнесу. Захід відбудеться онлайн 24 липня.
Про можливість повідомили у Донецькій ОДА.
24 липня 2026 року о 10:00 пройде онлайн-зустріч щодо відновлення бізнесу. На заході розповідатимуть про програми фінансової підтримки:
Для участі у заході запрошують представників промислових та інших виробничих підприємств Донецької області, майно, обладнання або інші активи яких були пошкоджені чи знищені внаслідок воєнних дій, у тому числі підприємств, що були переміщені до більш безпечних регіонів України.
Для реєстрації у заході необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.
Посилання на підключення до наради надішлють зареєстрованим учасникам.
Організатори зустрічі — Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Донецька ОДА.
Нагадаємо, ВПО зі Словʼянська можуть користуватися послугами центрів підтримки Краматорського району у Полтаві та Дніпрі.