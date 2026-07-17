Власників підприємств Донеччини запрошують на онлайн-зустріч про відновлення бізнесу

Онлайн-прийоми, консультації та зустрічі. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Учасникам розкажуть про можливі варіанти фінансової підтримки для відновлення бізнесу. Захід відбудеться онлайн 24 липня.

Про можливість повідомили у Донецькій ОДА.

24 липня 2026 року о 10:00 пройде онлайн-зустріч щодо відновлення бізнесу. На заході розповідатимуть про програми фінансової підтримки:

гранти на відновлення виробничих підприємств;

страхування воєнних ризиків;

програма “Точка опори”;

пільгові кредити на відновлення в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9 %”.

Для участі у заході запрошують представників промислових та інших виробничих підприємств Донецької області, майно, обладнання або інші активи яких були пошкоджені чи знищені внаслідок воєнних дій, у тому числі підприємств, що були переміщені до більш безпечних регіонів України.

Для реєстрації у заході необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Посилання на підключення до наради надішлють зареєстрованим учасникам.

Організатори зустрічі — Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Донецька ОДА.

Нагадаємо, ВПО зі Словʼянська можуть користуватися послугами центрів підтримки Краматорського району у Полтаві та Дніпрі.