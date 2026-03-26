Наслідки нічної атаки по Слов'янську 25-26 березня. Фото: Вадим Лях

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російські загарбники у ніч на 26 березня вдарили по прифронтовому Слов’янську трьома дронами типу “Герань-2” — поранень зазнав один чоловік, йому вже надали допомогу амбулаторно. У місті пошкоджені житлові будинки та критична інфраструктура.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

“Пошкоджено комунальне підприємство критичної інфраструктури, три багатоповерхівки, чотири приватні будинки, комунальна техніка. Поранення отримав один чоловік. Допомога йому надана амбулаторно”, — заявив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Він зазначив, що станом на ранок 26 березня без світла залишається частина мікрорайону Лісний. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу та підключення електропостачання вже почалися.

Нагадаємо, на кінець березня 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишається 144 дитини. Нещодавно до цих територій додалися окремі райони Словʼянська, однак механізм там поки не запрацював — чекають погодження Коордштабу. Попри це, місто покидають родини з малечою.