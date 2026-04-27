Наслідки російських ударів по Одесі в ніч на 27 квітня. Фото: Одеська МВА

У ніч на 27 квітня війська країни-агресорки завдали масованого удару по житловій та цивільній інфраструктурі Одеси: влучання фіксували у різних районах міста, за медичною допомогою звернулися 10 людей, з них двоє — діти.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Найбільше руйнувань фіксують у Приморському районі Одеси, де постраждали житлові будинки, готель та об’єкти в центрі міста. Більшість поранених, включно з дітьми, зазнали поранень саме там.

Удари були по Хаджибейському та Київському районах: боєприпаси влучили у багатоповерхові житлові будинки, приватну забудову та транспортні засоби.

“Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, а мешканцям пошкоджених будинків — допомога та консультації щодо компенсацій”, — заявив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, упродовж ночі та ранку 25 квітня російські війська двічі атакували Дніпро — спочатку били балістичними ракетами та безпілотниками, а згодом місто повторно опинилося під ударами дронів. За оновленими даними, унаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 40 зазнали поранень, серед них є діти.