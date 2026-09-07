Вночі 6 вересня російські військові атакували Слов’янськ — поранені четверо людей

Ранок після недільного удару по Слов’янську, 7 вересня. Фото: Донецька облпрокуратура

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Наприкінці доби у неділю, 6 вересня, російські загарбники атакували житлову забудову прифронтового Слов’янська: внаслідок влучання поранені по двоє чоловіків та жінок, їх госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

“Внаслідок ворожої атаки поранено двох жінок та двох чоловіків віком від 51 до 59 років. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми, уламкові, забійні та різані рани, перелом й контузії. Усіх поранених госпіталізовано до лікарні”, — пишуть в облпрокуратурі.

Там зазначили, що влучання по місту фіксували о 22:40 поки невстановленим видом озброєння. У Слов’янську після нового обстрілу пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та легкові авто.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, днями війська країни-агресорки активізували штурми на Словʼянському напрямку — це сталося після помітного зниження інтенсивності атак. Однак попри спроби окупантів посилити тиск завдяки авіаударам, дронам та малим групам, захисники продовжують нищити загарбників. Українські військові зривають їхні плани щодо просування до Краматорсько-Слов’янської агломерації.