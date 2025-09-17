Пофарбована ураніном вода в батареї. Ілюстративний колаж від Вільного Радіо

Під час опалювального сезону 2025-2026 на тисчасово окупованій Росією частині Донецької області воду в труби збираються подавати з барвником ураніном. Він повинен пофарбувати теплоносій у зелений колір, аби місцеве населення на тлі кризи водопостачання не зливало воду з батарей.

Про це в ефірі російських ЗМІ повідомив перший заступник гендиректора “державного унітарного підприємства ДНР” “Донбастеплоенерго” Олексій Варипаєв.

До цих заходів ставленики Кремля планують вдаватися, аби провести опалювальний сезон на тлі дефіциту води, тому людям, які залишаються в окупації, комунальники “ДНР” радять “не піддаватися спокусам” та не зливати теплоносій.

“Для збереження води [у системі опалення] ми зараз будемо використовувати, особливо на початку пуску, барвник уранін зеленого кольору. Якщо бачите, що вода зелена — то це теплоносій”, — сказав перший заступник гендиректора “державного унітарного підприємства ДНР” “Донбастеплоенерго” Олексій Варипаєв.

Він зазначив, що у стандартному п’ятиповерховому будинку злив одного відра в кожній квартирі призведе до втрати 600 літрів теплоносія. Якщо це станеться у всіх підключених до системи опалення будинках, то котельня зупиниться. Запустити її знову можна буде тільки після підвезення води та нової процедури запуску, під час якої є додатковий ризик пошкодити обладнання.

Уранін (також відомий як флуоресцеїн-натрій) це барвник, який використовують у промисловості, водопровідних господарствах, медицині та лабораторній практиці. Він не є токсичним, але все ж не належить до групи харчових барвників, тому його споживання може становити загрозу для здоров’я людини.

Олексій Варипаєв зазначив, що “ДНР” готова до опалювального сезону на 87%, батареї повинні почати нагрівати, коли середньодобова температура протягом восьми днів становитиме менше +5 градусів за Цельсієм. Людям, які залишаються на окупованій частині Донецької області, рекомендують утеплювати вікна та ущільнити двері, аби зберегти тепло.

Нагадаємо, окупанти повідомляють, що із випередженням графіка триває будівництво водоводів із Вуглегірського та Павлопільського водосховищ. Це ніби має дозволяти ставленикам Кремля забезпечити додатковий обсяг води мешканцям Донецька, Макіївки, Єнакієвого та Маріуполя.

Раніше ми вже писали про плани росіян побудувати водогін між Вуглегірським та обмілілим Волинцівським водосховищем. Це дозволить отримати воду для Єнакієвого, Донецька й Макіївки. Збудувати новий водогін обіцяють до кінця року. Ставленики Кремля сподіваються, що це покращить гуманітарну ситуацію в регіоні.

Відстань між двома водосховищами напряму — близько 16 кілометрів, обидва розташовані на тимчасово окупованій російськими військами території. Волинцівське водосховище, що поблизу Єнакієвого, контролюється загарбниками від 2014 року. Зі Світлодарська, поблизу якого розташоване Вуглегірське водосховище, українські сили відступили у 2022 році.

Також Вільне Радіо повідомляло, що росіяни планують збудувати новий водогін у Макіївці, який нібито знизить темпи втрати води. Його хочуть прокласти від місцевої фільтрувальної станції.