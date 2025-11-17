Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Василя Назаренка з Волновахи — інженера-механіка і військового, який у 2014 році став до лав батальйону “Київська Русь” та брав участь у боях біля Слов’янська, Опитного й Нікішиного. Після повномасштабного вторгнення він командував ротою 105-го батальйону тероборони. Життя захисника обірвалося у липні 2022 року.
Про Василя Назаренка написали на сайті Волноваської міської військово-цивільної адміністрації.
Василь Назаренко народився 7 квітня 1967 року у Волновасі на Донеччині. Після школи здобув освіту інженера-механіка в Харківській академії залізничного транспорту. Повернувшись до рідного міста, працював у вагонному депо — починав слюсарем, а згодом став інженером-механіком.
Коли у 2014 році розпочалася війна, Василь став на захист Донеччини у складі 11-го батальйону “Київська Русь” Збройних сил України. Він брав участь у боях біля Слов’янська, Нікішиного й Опитного, а пізніше продовжив службу на Луганщині.
Після повернення до Волновахи військовий служив у місцевому військкоматі.
З початком повномасштабного вторгнення чоловік знову взяв до рук зброю. Він приєднався до 105-го окремого Волноваського батальйону територіальної оборони ЗСУ, де командував ротою. Його побратими знали його під позивним “Назар”.
У мирні дні Василь любив проводити час із родиною. Він цікавився психологією, часто рибалив і завжди добре ставився до тварин.
“Ніколи ні на що не скаржився. Був вірний своїй країні до останнього”, — згадує син загиблого.
25 липня 2022 року, під час боїв за рідну Донеччину біля селища Велика Новосілка життя 55-річного офіцера обірвав російський мінометний обстріл.
Поховали Василя Назаренка на Краснопільському кладовищі у Дніпрі. У нього залишилися дружина Оксана та син Данило.
Вічна пам’ять.