Волноваська МВА досі тримає під паролем розпорядження керівника: вони мали б бути у відкритому доступі

Сторінка з розпорядженнями керівника Волноваської МВА під паролем. Фото: з сайту адміністрації

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Волноваська міська військова адміністрація тримає під паролем розпоряджень свого керівника. Документи захистили паролем, попри те, що за законом вони мали б бути у відкритому доступі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з сайту Волноваської МВА.

На офіційному вебпорталі військової адміністрації є сторінка з розпорядженнями її керівника, однак ознайомитися з ними неможливо — система вимагає ввести пароль. Також не можна подивитися проєкти цих документів — сайт видає помилку при спробі зайти у розділ:

“Посилання, за яким ви перейшли, могло бути пошкоджене, або сторінка могла бути видалена”.

Зазначимо, що згідно зі статтею 10 Закону України “Про доступ до публічної інформації” місцеві адміністрації:

“Зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати та регулярно оновлювати її на єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на своїх вебсайтах”.

Зокрема, в статті 15 вищезазначеного Закону йдеться, що розпорядники інформації зобов’язані публікувати у вільному доступі дані про нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних) і проєкти рішень та інше.

Крім цього в статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” йдеться, що всі акти адміністрацій мають обов’язково публікувати у відкритому доступі, крім внутрішньоорганізаційних актів.

Інший Закон України “Про правовий режим воєнного стану” в статті 14 уточнює, що накази та розпорядження начальників військових адміністрацій мають таку ж юридичну силу, як і розпорядження міських, сільських та обласних рад. Такі документи мають оприлюднювати, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Ані Закон України “Про правовий режим воєнного стану”, ані Укази Президента, затверджені відповідними Законами, про введення та продовження правового режиму воєнного стану, не припиняють дію Закону України “Про доступ до публічної інформації” або окремих його положень.

Волноваська МВА — одна з двадцяти адміністрацій, які позбавили людей громади права знати, як саме розпоряджаються бюджетом та які нові правила встановлюють. Раніше журналісти Вільного Радіо вже публікували рейтинг відкритості керівництва громад Донеччини під час повномасштабної війни.