Володимир Путін оголосив про “великоднє перемир’я” на фронті тривалістю менш як дві доби: що відомо

Українські артилеристи. Ілюстративне фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Очільник країни-агресорки Володимир Путін у ніч на 10 квітня заявив, що російські війська призупинять бойові дії на 32 години на честь прийдешнього Великодня, а також “розраховують на дзеркальні дії з боку України”.

Заяву Путіна цитує російська державна інформаційна агенція ТАСС, повідомляє DW.

У Росії стверджують, що призупинення бойових дій охопить всі напрямки та почне діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня. Додатково Володимир Путін наказав окупаційному угрупованню в Україні “бути готовими присікти можливі провокації” та “агресивні дії” з боку українських сил.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що Україна у питанні припинення вогню на Великдень діятиме відповідно Росії, а також нагадав, що ідея цього перемир’я у цьому році належить Україні. Втім, цю пропозицію раніше відкидала сама країна-агресорка.

31 березня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі “чітко сформованої ініціативи по великодньому перемир’ю” не побачили, повідомляв ТАСС.

“Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня”, — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, “великоднє перемир’я” Володимир Путін оголошував і у 2025 році. Тоді в ЗСУ спостерігали зменшення атак на деяких ділянках фронту. Втім, повного призупинення вогню не було: президент Зеленський повідомляв про щонайменше 26 порушень тиші з боку Росії. Далі у 2025 році було ще одне “перемир’я” — цього разу на честь “Дня перемоги”.