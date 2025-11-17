Надія Калінченкова у 2024 році. Скриншот із відео премії "Пам'ять народу"

73-річна волонтерка з Донецької області Надія Калінченкова увійшла до переліку переможців чеської премії “Пам’ять народу” за 2025 рік. Надія народилася на Сумщині, однак провела більшу частину життя на Донеччині. Після 2014 року доєдналася до волонтерського руху й допомагає як військовим, так і переселенцям.

Нагородження Надії Калінченкової анонсували на офіційній сторінці премії “Пам’ять народу”.

“Ми відзначимо Ярослава Врбенського, Мілену Седлачкову, Федора Гала, Еміла Седлачка та Надію Калінченкову — людей із Чехії, Словаччини та України, які протистояли несвободі й виявили виняткову відвагу. Їх об’єднує непохитна мужність та тверде переконання, з яким вони відстоювали цінності, що лежать в основі вільного суспільства: честь, свободу та людську гідність”, — повідомили організатори премії “Пам’ять народу” у неділю, 16 листопада.

Церемонія нагородження пройде ввечері 17 листопада у Національному театрі у Празі, там, зокрема, буде присутній президент Чехії Петр Павел.

Премія “Пам’ять народу” заснована чеською неурядовою організацією Post Bellum, яка займається документацією історичної пам’яті ХХ століття. Серед завдань організації — збір та збереження усних свідчень людей, які пережили тоталітарні режими, війни та репресії.

Що відомо про Надію Калінченкову

Як йдеться в інтерв’ю Надії організації Post Bellum, вона народилася 24 березня 1952 року у Глухові, що на Сумщині, де служив її батько. Далі сім’я переїхала на Донеччину, Надія провела дитинство у Бахмуті.

Вона закінчила Краматорський промисловий інститут і здобула фах інженерки. Працювала в машинобудуванні, брала участь у проєктуванні нових цехів і заводів у регіоні. Підтримувала проголошення незалежності України, за що її позаочі називали “націоналісткою”.

Коли почалася російська гібридна агресія на Донбасі, Надія Калінченкова жила у Краматорську. У червні тимчасово залишила місто й повернулася після його деокупації. Восени 2024 року доєдналася до волонтерського руху: допомагала переселенцям і почала плести маскувальні сітки.

Вона продовжує волонтерську діяльність і понині: разом із колегами плете шкарпетки, маскувальні сітки, спеціальні захисні елементи та рукавички для снайперів. Наразі працює в Полтаві.

