Білицьке на мапі бойових дій. Скриншот Вільного Радіо з аналітичного порталу DeepState

Сьогодні, 21 листопада 2025 року, волонтерам вдалося вивезти з прифронтового Білицького чоловіка та його матір. Будинок, у якому перебували жителі міста, знайшли військові з аеророзвідки. Вони ж і повідомили людей про евакуацію.

Про це розповів волонтер Денис Христов.

“Дякую нашим хлопцям-аеророзвідці, які знайшли цей будинок, які повідомили їм про евакуацію, провели їх через “дорогу життя”. І дякую 25-ці (25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, — ред.) за те, що допомогли теж заїхати й забрати цих двох”, — сказав Денис Христов.

Він розповів, що 19 листопада одна з евакуаційних автівок волонтерів постраждала від російського обстрілу. В’їхати в Білицьке й вивезти чоловіка і його матір їм вдалося на іншому авто.

Раніше ми писали, що волонтерам вдалося врятувати з охопленого боями Родинського 13-річну дівчинку. Аби евакуювати дитину, вони пройшли пішки 12 кілометрів.