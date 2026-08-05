Наталія Балахчі у молоді роки. Фото: розділ сайту 0629 “Меморіал.Маріуполь”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо кранівницю Наталію Балахчі. Жінка все життя прожила у Маріуполі та працювала на металургійному комбінаті “Азовсталь”. Колеги й близькі знали її як досвідчену фахівчиню, чуйну, справедливу й оптимістичну людину. Під час повномасштабного російського вторгнення жінка залишалася у своїй квартирі неподалік підприємства. 22 березня 2022 року її будинок обстріляв російський танк.

Про життя і загибель Наталії Балахчі розповіли на сайті 0629 в розділі “Меморіал.Маріуполь”.

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Наталія Балахчі народилася 14 травня 1960 року в Маріуполі Донецької області. Вона здобула середню спеціальну освіту та працювала кранівницею на металургійному комбінаті “Азовсталь”.

За словами сестри Людмили, Наталія добре знала й любила свою професію. На підприємстві її цінували за майстерність та відповідальне ставлення до роботи.

“Сестра була асом у своїй роботі, любила її. Наталю цінували. Вона була чуйна, справедлива. Любила життя. Завжди відкрита, світла. Її поважали всі, хто знав”, — розповіла Людмила.

Наталія не мала власної сім’ї та жила сама у квартирі в багатоповерховому будинку неподалік “Азовсталі”. Сусід Олександр Ткаченко згадує її як чесну, позитивну й дуже оптимістичну людину.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Наталія залишалася вдома. До підвалу вона спускатися не хотіла. Сусідам говорила: якщо їй судилося загинути, то нехай це станеться у власній квартирі.

22 березня 2022 року російський танк обстріляв будинок, у якому жила Наталія. У багатоповерхівці почалася пожежа. Намагаючись урятуватися, жінка вистрибнула зі своєї квартири на четвертому поверсі та впала на балкон поверхом нижче.

“Коли запитували, чому вона вистрибнула, Наталя відповідала, що не змогла відкрити двері. Ймовірно, їх заблокувало бетонною плитою. У її квартирі від пожежі на нижніх поверхах не було чим дихати”, — згадував сусід Олександр.

Після падіння Наталія не могла підвестися. Сусід припускає, що вона отримала переломи. Близько пів години жінка кликала на допомогу, але врятувати її не змогли.

“Ймовірно, задихнулася або померла від отриманих травм чи больового шоку”, — додав сусід.

У жінки залишилася сестра Людмила.

Де поховали Наталію Балахчі, її рідним та знайомим невідомо.

Світла памʼять.