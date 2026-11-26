Вікторія Подолянська. Фото: Мангушська територіальна громада

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Вікторію Подолянську з Маріуполя. З 2015 року вона служила в Маріупольському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Коли росіяни взяли місто в облогу, захисниця залишилася в рідному місті.

Про Вікторію Подолянську розповіли на сайті Мангушської територіальної громади.

Жила в Маріуполі та виховувала сина

Вікторія Подолянська народилася 26 вересня 1985 року в Маріуполі на Донеччині. У громаді згадують її як жінку, яка була готова допомагати іншим.

“Її щира усмішка зігрівала серця, а очі завжди світилися добром і теплом. Вона була сильною жінкою, люблячою мамою, вірною подругою, людиною, яка завжди допомагала іншим”, — пишуть про Вікторію.

У Вікторії був син Микита. Він був для неї найважливішою людиною, заради якої вона будувала плани на майбутнє, йдеться на сайті громади.

Із 2015 року служила в Маріупольському ТЦК

З 2015 року Вікторія служила в Другому відділі Маріупольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на посаді інструкторки управління. Мала звання сержантки.

Повномасштабне російське вторгнення Вікторія зустріла в Маріуполі. Після початку боїв місто опинилося в оточенні. Російські обстріли руйнували житлові будинки та інфраструктуру, місцеві жителі залишалися без води, їжі та зв’язку. Та Вікторія продовжувала службу в місті.

Загинула під час боїв за Маріуполь

14 березня 2022 року під час боїв за Маріуполь Вікторія Подолянська дістала поранення, несумісного з життям. Їй було 36 років.

Вікторію поховали на Старокримському кладовищі в Маріуполі.

У неї залишилися чоловік Андрій і син Микита.

Вічна пам’ять захисниці.