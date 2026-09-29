Ольга Усова — біографія: що відомо про стоматологиню та волонтерку з Донецька

Ольга Усова, стоматологиня з Донецьку. Фото: “Свої.City”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Ольгу Усову, яка народилася в Донецьку, де здобула медичну освіту та зустріла майбутнього чоловіка. Через початок війни у 2014 році родина переїхала до Дніпра. Там Ольга стала стоматологинею, а згодом долучилася до волонтерського проєкту й безкоштовно лікувала українських військових поблизу фронту. Вона виховувала сина, мріяла займатися наукою та створити власні освітні курси.

Історію життя і загибелі Ольги Усової розповіли на сайті “Свої.City”.

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Народилася в Донецьку, а майбутнього чоловіка зустріла у кафе

Ольга Усова народилася 5 липня 1986 року в Донецьку. Своє життя вона пов’язала з медициною — за першою освітою була медичною сестрою, згодом вивчилася на дитячу лікарку.

У рідному місті Ольга познайомилася і з майбутнім чоловіком Едуардом. Сталося це випадково в одному з донецьких кафе: він прийшов туди святкувати день народження, а Ольга — на корпоратив. Едуард згадував, що вони швидко зблизилися й невдовзі одружилися.

“Це було кохання з першого погляду. Оля зачепила мене своєю відкритістю, чуйністю. Вона завжди бігла на допомогу”, — розповідав чоловік.

Життя подружжя в Донецьку змінилося у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України. Усови виїхали з міста й спочатку зупинилися у Бердянську. Ольга тоді була на восьмому місяці вагітності й через складний діагноз потребувала допомоги у великій клініці. Подружжя планувало їхати до Києва, однак зрештою зупинилося у Дніпрі, де жили їхні друзі. Так це місто стало для родини новим домом. Тут у подружжя народився син Зореслав.

У Дніпрі стала стоматологинею та почала лікувати військових

Після переїзду Ольга продовжила навчатися й у Дніпрі здобула кваліфікацію стоматологині. Згодом її професія стала для родини ще й способом допомагати українським військовим. Ольга та Едуард долучилися до волонтерського проєкту “ТриЗуб-2”, який організував роботу пересувних стоматологічних кабінетів для захисників. Едуард збирав гроші на їхню роботу, а Ольга безкоштовно лікувала військовим зуби.

У 2018 році стоматологиня вперше поїхала до Широкиного на Донеччині, де лікувала морських піхотинців та нацгвардійців. Едуард згадував, що хвилювався через такі поїздки дружини, а перший виїзд поблизу фронту сильно її вразив.

“Вона повернулась стурбована через постійні обстріли. Потім втягнулась, звикла”, — розповідав Едуард Усов.

За волонтерську роботу Ольга отримала низку грамот та нагород. Серед них — орден “Народний герой України”.

Разом із подругою загинула під час російського удару по Дніпру

14 січня 2023 року Ольга разом із подругою Іриною Саламатенко йшла до тренажерного залу. У цей час російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Ракета Х-22 влучила у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Едуард перебував вдома. Побачивши дим, він спочатку зателефонував дружині, однак зв’язку з нею вже не було. Тоді чоловік набрав восьмирічного сина й дізнався, що Ольга пішла разом з Іриною.

Рідні шукали жінку кілька годин. Згодом з’ясувалося, що під час удару уламок влучив Ользі у серце. Вона загинула на місці. Ірина дістала осколкові поранення, лікарі намагалися її врятувати, однак вона також померла.

Колеги запам’ятали її як професійну лікарку. Один із них, Артем Похіл, згадував Ольгу та її подругу Ірину Саламатенко як “справжніх лікарів”.

“Іра й Оля були найкращими подружками і залишаться вже назавжди. Це важко усвідомити. Після трагедії треба єднатися і максимально думати про родини, які залишились без своїх найкращих у світі матусь. Дівчата будуть з нами назавжди такими, якими ми їх запам’ятали і будемо пам’ятати”, — сказав колега загиблих.

Загиблі подруги Ольга Усова та Ірина Саламатенко. Фото з соціальних мереж

Сама Ольга планувала й надалі розвиватися у професії. Вона хотіла займатися науковою роботою та мріяла відкрити освітні курси.

Ользі Усовій було 36 років.

Після загибелі дружини Едуард розповідав, що спочатку хотів долучитися до Збройних сил, однак вирішив залишитися поруч із сином.

Прощання з Ольгою Усовою в Дніпрі. Фото: “Суспільне. Донбас”

В Ольги Усової залишилися чоловік Едуард та син Зореслав.

Вічна памʼять