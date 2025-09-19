Червоним позначена територія в Донецькій області, яку за першу половину вересня 2025 року захопила російська армія. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

За першу половину вересня цього року російська армія змогла захопити близько 21 км² території Донецької області. Це у 10-15 разів менше, ніж у попередні місяці. Що могло стати причиною такого сповільнення — розповіли Вільному Радіо в ОСУВ “Дніпро”.

Дані щодо рухів лінії фронту на Донеччині журналісти Вільного Радіо подають, спираючись на інформацію Генштабу та аналітичного порталу DeepState.

У вересні окупаційні війська змогли посунути лінію фронту між селом Шевченко та Покровськом, біля села Полтавка на тому ж напрямку та між Білогорівкою і Ямполем на Сіверському напрямку. Найбільше просування — на останньому відтинку. Загалом станом на 18 вересня росіяни захопили 21 км² території Донецької області.

Водночас українські захисники змогли деокупувати певні території у напрямку Добропілля.

Падіння темпів просування російської армії у вересні контрастує з тенденціями, що тривали протягом літа та весни 2025 року. Зокрема, окупаційній армії вдалося захопити:

Територія, окупована на Донеччині з грудня 2024 року по серпень 2025 року помісячно. Інфографіка: Вільне Радіо

Чому російська армія загальмувала наступ на Донеччині у вересні 2025 року

Сповільнення темпів просування російських загарбників прокоментував Вільному Радіо речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Дніпро” Віктор Трегубов.

“Насправді вони (росіяни, — ред.) ще наприкінці літа вже вперлися у наші позиції. Контраст виникає тому, що вони рванули на Покровському напрямку в бік Попового Яру (у бік Добропілля, — ред.)”, — говорить Віктор Трегубов.

За його словами, причини полягають у посиленні протидії підрозділів ЗСУ та певних процесах усередині російської армії.

“Як це відбувається — вони роблять великий «накат», який може не мати успіху, а може мати обмежений успіх. Після того як вони розбиваються своїм накатом об наші підготовлені позиції, починають готувати новий наступ. Якщо є з чого готувати, звісно. Наскільки я бачу, саме так і відбулося зараз. Тобто вони провели свою літню кампанію, яку дуже активно рекламували, і їм дійсно вдалося окупувати певні території, хоча й невеликі. Але тепер вони вперлися й навіть почався відкат під Добропіллям, де ви можете побачити трохи синіх клаптиків землі на DeepState (нещодавно звільнені території, які активісти позначають на мапі синім кольором, — ред.). Вони там надто розтягнулися і тепер змушені відходити”, — пояснює Віктор Трегубов.

Нагадаємо, у серпні 2025 року росіяни на Донеччині повністю окупували 10 сіл та ще 24 села захопили частково. Загарбники тоді перетнули межу у 20 тисяч км² території області, яку контролюють.