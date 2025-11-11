ВПО з Покровська запрошують на консультації юриста та соцпрацівника у Дніпрі: як долучитися

Консультації. Ілюстративне фото: Покровська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Вже у найближчу середу у Дніпрі організують індивідуальні консультації для ВПО з Покровська та громади. Охочі зможуть отримати підтримку юриста або ж соцпрацівника.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Нову хвилю консультацій проведуть для мешканців Покровська та громади вже у найближчу середу — 12 листопада. Вони триватимуть з 10 години.

Так, на місці працюватиме команда Міжнародної гуманітарної організації FHI 360. Вони пропонують індивідуальну підтримку:

юриста — з питань правового захисту (складання заяв чи скарг тощо);

соцпрацівника — з питань соціальних послуг, оформлення документи та іншої підтримки.

Відвідати консультації можна за адресою: м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 56.

Нагадаємо, у Покровській громаді з’явилися компенсації за оренду житла для захисників України. Отримати їх можуть як військові, так і службовці цивільного захисту — за умови безпосередньої участі в обороні країни.