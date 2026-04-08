Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

У місті Кам’янське, що в Дніпропетровській області, на 10 квітня планують видачу гуманітарної допомоги для мешканців Великоновосілківської громади. Вони зможуть отримати продуктові набори. Розповідаємо, де саме.

Видачу допомоги анонсували у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Переселенців закликають приходити на 10:00 до волонтерського центру на базі ГО “Фонд розвитку Кам’янського” та “Бджола”. Його адреса — м. Кам’янське, проспект Гімназичний, 61.

Для отримання допомоги потрібно мати з собою оригінали документів всіх членів родини:

паспорти;

ідентифікаційні коди;

довідки ВПО;

документи з реєстрацією (пропискою) в Великоновосілківській громаді.

Нагадаємо, загальна потреба у фінансуванні “плану стійкості” Донецької області становить майже 2 млрд грн. Він передбачає захист понад трьох десятків об’єктів критичної інфраструктури від атак. Також введуть обладнання для розподіленої генерації, а ще залучать устаткування для резервного живлення.