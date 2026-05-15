Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

Переселенці з Великоновосілківської громади можуть отримати гуманітарну допомогу в Кам’янському, що на Дніпропетровщині. Видача пройде у понеділок, 18 травня. Роздача продуктових наборів розпочнеться о 10:00.

Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської міської військової адміністрації.

Захід пройде на базі волонтерського центру громадських організацій “Фонд розвитку Кам’янського” та “Бджола”. Він працює за адресою: м. Кам’янське, проспект Гімназичний, 61.

Для отримання допомоги потрібно буде пред’явити оригінали документів на всіх членів родини: паспорти, ідентифікаційні коди, довідки ВПО, а також документи із пропискою на території Великоновосілківської громади.

