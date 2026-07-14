Марія Дихтяр під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фото: Сокальська міська рада

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Марія Дихтяр зі Львівщини працювала лікарем. Вона з 2015 року брала участь в АТО та з перших днів повномасштабного вторгнення рятувала захисників. Побратими казали, що вона врятувала сотні життів й деяких вивозила особисто під обстрілами.

Про загибель Марія Дихтяр повідомили у 63-му окремому батальйоні сил ТрО ЗСУ.

Жінка народилася 10 серпня 1981 року у селі Борок Сокальської громади Львівської області. У мирному житті працювала лікарем у Червоноградській лікарні. Вона також була учасницею АТО/ООС з 2015 року. Зокрема три роки очолювала медичну службу у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні “Київська Русь”.

“Вона — одна з перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України”, — пишуть у пресслужбі Сокальської міської ради.

З перших днів відкритого вторгнення російської армії в Україну Марія пішла працювати бойовим медиком та служила у гарячих точках.

За час служби медикиня врятувала сотні життів побратимів, розповідають побратими. Їй не раз доводилось вивозити поранених бійців з-під обстрілів.

“Була нагороджена медаллю “За врятоване життя”. 2 жовтня 2023 року військовослужбовиця нагороджена також орденом “За мужність” III ступеня — за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, та самовіддане виконання військового обов’язку”, — перераховують нагороди Марії у Сокальській міськраді.

Жінка загинула 2 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання.

“Не можу ставити свічки на твоє фото Марічка. Не можу. Рука не підіймається. А голова не приймає, що тебе вже нема. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе. Бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш з нами завжди. Любимо тебе”, — написали побратими з 63-го батальйону ТрО ЗСУ.

Медикині було 43 роки. В неї залишились мама та син Володимир.

Світла пам’ять.