Іван Барабаш. Журналісти Вільного Радіо покращили якість фото за допомогою штучного інтелекту. Фото: Великоновосілківська селищна військова адміністрація

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Іван Барабаш. Він проживав у селі Костянтинопіль Великоновосілківської громади та працював трактористом на сільгоспполях. Односельці пам’ятають його як щирого, доброго та працьовитого чоловіка.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою.

Про загибель чоловіка повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Іван народився 5 травня 1951 року. Він усе життя працював трактористом.

“Іван Григорович був доброю, щирою та працьовитою людиною. Все життя невтомно дбав про землю, яка давала хліб і достаток”, — пишуть посадовці СВА.

В рідному селі зустрів кохання — жив з жінкою, разом вони виховували сина (чоловіку він приходився пасинком, та Іван приймав його як свого, згадують односельці).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік не евакуювався і продовжував жити у рідному селі. 2 березня 2025 року Іван загинув. Того дня російська армія вдарила по селу Костянтинопіль.

“Його чесність, щирість і доброта назавжди залишаться у спогадах рідних, друзів і сусідів. Він користувався повагою серед односельців і був людиною слова”, — додають у пресслужбі Великоновосілківської СВА.

Чоловіку було 73 роки.

Світла пам’ять.