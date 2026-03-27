Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Іван Барабаш. Він проживав у селі Костянтинопіль Великоновосілківської громади та працював трактористом на сільгоспполях. Односельці пам’ятають його як щирого, доброго та працьовитого чоловіка.
Про загибель чоловіка повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
Іван народився 5 травня 1951 року. Він усе життя працював трактористом.
“Іван Григорович був доброю, щирою та працьовитою людиною. Все життя невтомно дбав про землю, яка давала хліб і достаток”, — пишуть посадовці СВА.
В рідному селі зустрів кохання — жив з жінкою, разом вони виховували сина (чоловіку він приходився пасинком, та Іван приймав його як свого, згадують односельці).
Після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік не евакуювався і продовжував жити у рідному селі. 2 березня 2025 року Іван загинув. Того дня російська армія вдарила по селу Костянтинопіль.
“Його чесність, щирість і доброта назавжди залишаться у спогадах рідних, друзів і сусідів. Він користувався повагою серед односельців і був людиною слова”, — додають у пресслужбі Великоновосілківської СВА.
Чоловіку було 73 роки.
Світла пам’ять.