Єгор Антіпов. Фото: “Меморіал: вбиті Росією”

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо 14-річного школяра з Глухова Єгора Антіпова, який не пережив російського удару по рідному місту 27 липня 2024 року.

Історію Єгора Антіпова розповіли на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Єгор народився і виріс у Глухові на Сумщині. Навчався у місцевій школі №6. Любив фізику, трудове навчання, захоплювався комп’ютерами й мріяв у майбутньому вивчати ІТ-технології. А ще хотів записатися на армреслінг.

Однокласники й друзі згадують хлопця добрим, щирим і завжди усміхненим.

“Це була дитина від Бога, ніколи не грубіянив. Син завжди підтримував літніх сусідів: то сумку піднесе, то допоможе спуститися в укриття. Разом із однокласниками робили окопні свічки, допомагали волонтерам пакувати і збирати все для наших воїнів”, — розповідає мама Єгора Альона.

Сусідка родини Ніна Федоряко-Кравченко згадує: “Це був світлий, чуйний, вихований хлопець. Він нас – свою бабусю, сестричку і мене – оберігав та виводив в укриття… А себе не вберіг”.

Загинув хлопець 27 липня 2024 року. Того дня Єгор був у дворі біля свого дому, коли російська армія обстріляла Глухів. Уламок снаряда перебив йому артерію. Хлопця ще живим доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Загиблому було 14 років, а вже 11 серпня мало виповнитися 15.

У Єгора залишилися мама, тато, молодша сестра, бабуся, інші рідні та друзі.

Світла пам’ять!