Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо 14-річного школяра з Глухова Єгора Антіпова, який не пережив російського удару по рідному місту 27 липня 2024 року.
Історію Єгора Антіпова розповіли на платформі пам’яті “Меморіал”.
Єгор народився і виріс у Глухові на Сумщині. Навчався у місцевій школі №6. Любив фізику, трудове навчання, захоплювався комп’ютерами й мріяв у майбутньому вивчати ІТ-технології. А ще хотів записатися на армреслінг.
Однокласники й друзі згадують хлопця добрим, щирим і завжди усміхненим.
“Це була дитина від Бога, ніколи не грубіянив. Син завжди підтримував літніх сусідів: то сумку піднесе, то допоможе спуститися в укриття. Разом із однокласниками робили окопні свічки, допомагали волонтерам пакувати і збирати все для наших воїнів”, — розповідає мама Єгора Альона.
Сусідка родини Ніна Федоряко-Кравченко згадує: “Це був світлий, чуйний, вихований хлопець. Він нас – свою бабусю, сестричку і мене – оберігав та виводив в укриття… А себе не вберіг”.
Загинув хлопець 27 липня 2024 року. Того дня Єгор був у дворі біля свого дому, коли російська армія обстріляла Глухів. Уламок снаряда перебив йому артерію. Хлопця ще живим доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Загиблому було 14 років, а вже 11 серпня мало виповнитися 15.
У Єгора залишилися мама, тато, молодша сестра, бабуся, інші рідні та друзі.
Світла пам’ять!