Василь Полянчук. Фото надане дружиною

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Василь Полянчук, який добровільно долучився до війська на початку повномасштабної війни. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання у Бахмуті.

Про Василя Полянчука Вільному Радіо розповіла його дружина Євдокія.

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Василь Васильович Полянчук народився 9 серпня 1981 року в селі Видричка Рахівського району Закарпатської області. Тут він виріс, навчався, жив до війни. Його згадують як доброго, щирого і працьовитого чоловіка, якого поважали і рідні, і побратими.

З початку повномасштабного вторгнення — у березні 2022 року — Василь добровільно вступив до лав Збройних сил України.

“Його рішення стало прикладом і для інших. Він ніколи не залишався осторонь у важку хвилину, вмів підтримати. Першим рвався і в бій, і просто комусь допомогти. Василя всі побратими згадували завжди усміхненим”, — розповідає дружина Василя Євдокія Полянчук.

Боєць служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Він був навідником 2 механізованого відділення 2 взводу 2 роти 1 батальйону.

Солдат Василь Полянчук загинув 24 березня 2023 року, виконуючи бойове завдання. Воїн зазнав поранень, несумісних з життям, під час боїв за Бахмут. Йому був 41 рік.

За особисту відвагу, патріотизм та героїзм Василя Полянчука посмертно нагородили орденом “За мужність” III ступеня.

Удома на Василя чекали дружина, мама, брати, сестри, а також двоє маленьких синів. Старшому на момент загибелі батька було 2 роки і 7 місяців, молодшому — 1 рік і 3 місяці.

“Він віддав своє життя за волю України, за мир для кожного з нас. Василь справді був великим патріотом своєї країни. Люблячим чоловіком та найкращим татом”, — згадує дружина загиблого.

Світла памʼять.