Уродженець Горлівки Руслан Шабаєв, засуджений за участь у бойових діях на боці “ДНР”. Фото оброблене за допомогою ШІ-інструменту

Руслан Шабаєв із Горлівки добровільно приєднався до бойовиків “ДНР”, воював на Донеччині та Херсонщині, відкривав вогонь по підрозділах ЗСУ та потрапив у полон. Йому присудили 15 років ув’язнення, конфіскували майно та заборонили обіймати державні посади на той самий термін.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними ресурсу “Судова влада України”, фігурантом справи є Шабаєв Руслан Юрійович.

Суд встановив, що 25 лютого 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованій Горлівці, Шабаєв добровільно приєднався до окупаційних сил, вступивши до так званого “109 полку ДНР” та був зарахований до взводу забезпечення 1-го мотострілецького батальйону. Там бойовик отримав позивний “Старий”, військову форму, спорядження, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Наприкінці лютого 2022 року він виїхав до села Калинівське Херсонської області, де виконував накази представників ЗС РФ, пов’язані з окупацією регіону. З середини жовтня 2022 року до початку листопада 2023-го Шабаєв перебував на окупованих територіях Донеччини — у Сергіївці, Сніжному, Торецку та Зуївці, служив разом із бойовиками “ДНР/ЛНР” та російськими військовими.

У листопаді 2023 року його направили на позиції біля Майорська, де він виконував завдання з нагляду та караульної служби. 20 листопада 2023 року на позиції біля Опитного він відкрив вогонь по підрозділах ЗСУ і того ж дня був захоплений українськими військовими.

На суді Шабаєв визнав провину, підтвердив, що підписав контракт з бойовиками, воював на різних ділянках фронту та отримував за це гроші, щиро каявся і просив пом’якшити покарання.

Суд врахував каяття як пом’якшувальну обставину, але визнав обставинами, що обтяжують те, що злочини були повторними та скоєні під час воєнного стану.

Його дії кваліфікували як:

Шабаєву призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, конфіскації всього майна та заборони обіймати будь-які посади в органах влади строком на 15 років.

Відлік строку відбування покарання розпочинається з моменту набрання вироком законної сили, при цьому враховується час, який він уже відбув за попереднім вироком від квітня 2024 року.

