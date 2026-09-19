Михайло Рудськой біографія: що відомо про школяра з Костянтинівки. який загинув 24 липня 2023 року

Михайло Рудськой. Фото: “Незламні серця Костянтинівської громади”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Михайло Рудськой. Він закінчив 4 класи у Костянтинівській школі. Його пам’ятають як талановитого учня, який старанно вчився, займався єдиноборствами, любив грати в комп’ютерні ігри та кататися на велосипеді, роликах і самокаті.

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Про хлопця розповіли у меморіальному проєкті “Незламні серця Костянтинівської громади”.

Михайло народився в Костянтинівці 26 червня 2013 року. Він встиг закінчити лише четвертий клас у Костянтинівській загальноосвітній середній школі І-ІІІ ступенів №13.

“Хлопчик був гарним учнем, талановитою дитиною. Старанно вчився, брав активну участь у позакласних заходах. Михайло займався спортом, мав гарні результати у змішаних єдиноборствах. Грав у комп’ютерні ігри, багато малював, ліпив із пластиліну”, — згадують близькі.

У вільний час він любив кататися на велосипеді, роликах та самокаті. Знайомі кажуть, що він мав багато друзів серед однолітків.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії родина Михайла не евакуювалася, і він залишився у місті.

24 липня 2023 року російська армія вгатила по Костянтинівці із РСЗВ “Смерч”.

Як уточнюють журналісти платформи пам’яті “Меморіал”, вибухи пролунали неподалік водойми, де Михайло був із мамою. Її поранену відвезли тоді з осколковими пораненнями у лікарню Дніпра.

Внаслідок удару по водоймі загинуло троє цивільних. Серед них був і Михайло. Йому було 10 років.

У хлопця залишились батьки та брат.

Михайло Рудськой. Фото: платформа пам’яті Меморіал

Світла пам’ять.