Вихідців з Мирноградської громади прийматимуть у Дніпрі 11 вересня: як долучитися

Влада Мирнограда перенесла особистий прийом для вихідців громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання вже 11 вересня. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

У найближчу пʼятницю, 11 вересня 2026 року, влада Мирнограда спілкуватиметься з вихідцями громади. Отримати відповіді на свої питання можна буде упродовж шістьох годин — з 10 по 16:00. Особисту зустріч влаштують у Дніпрі.

Долучитися можна за адресою: вул. Воскресенська, 41.

Прийом, ймовірно, відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують, зокрема щодо:

стану розгляду заяв на проведення дистанційного обстеження;

строків отримання сертифіката на придбання нового житла;

отримання гуманітарної допомоги;

підтвердження факту руйнування будинку.

Нагадаємо, літні вихідці з Мирноградської громади, які перебувають у складних життєвих обставинах, можуть отримати одноразову допомогу від місцевої влади. Їм виплатять 10 тисяч гривень.