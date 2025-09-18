“Вихваляла російську агресію”: правоохоронці завершили слідство у справі посадовиці Мар’їнського райсуду

Мар'їнський районний суд Донецької області, 2021 рік. Ілюстративне фото: Google Maps

У ДБР завершили досудове розслідування щодо судді Мар’їнського районного суду. За даними слідства, жінка систематично поширювала проросійські наративи та виправдовувала війну проти України.

Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

За їхніми даними, у період з жовтня 2022-го по січень 2024 року суддя Мар’їнського районного суду визнавала правомірною збройну агресію Росії, а ще заперечувала її факти та схвалювала тимчасову окупацію частини території України.

Серед іншого, фігурантка “відверто висловлювала незгоду з євроінтеграційною політикою держави”, кажуть правоохоронці. Це, кажуть у ДБР, жінка робила у листуванні через месенджер із головою суду.

Судді інкримінували публічне визнання правомірності та заперечення факту збройної агресії Росії, а також виправдовування тимчасової окупації частини території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

До посадовиці застосували запобіжний захід — домашній арешт, за згодою Вищої ради правосуддя. Також її майно арештували: автомобіль, чотири квартири та земельну ділянку.

Правоохоронці направлять клопотанням про тимчасове відсторонення посадовиці Мар’їнського райсуду від роботи. Нагадаємо, раніше працівників Мар’їнського районного суду підозрювали в організації схеми, яка дозволяла чоловікам уникати мобілізації за гроші.