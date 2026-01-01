Захисник Антон Тупіков. Фото: Центр спеціального призначення “Омега”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаймо Антона Тупікова з Краматорська. Він працював викладачем у профтехучилищі, у 2015 році пішов до війська, служив артилеристом у 54-й механізованій бригаді, а згодом — у підрозділах Національної гвардії України. Антон пройшов бойові напрямки Донеччини та Запоріжжя й загинув у ніч на 8 березня поблизу Роботиного під час виконання бойового завдання.

Про захисника розповіли на сайті “Небесне військо Краматорська”

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook .

Антон Тупіков народився 7 червня 1988 року в Краматорську на Донеччині. Навчався у міській школі № 8, яка нині — ОЗЗСО імені Василя Стуса, де закінчив дев’ять класів.

У дитинстві разом із братом відвідував зоологічний гурток у Центрі позашкільної роботи. Там з’явився інтерес до природи рідного краю, флори та фауни.

“Було багато екскурсій та цікавих походів. І потім підібралася така компанія однодумців, які любили подорожі рідною Україною та Донеччиною. Найбільше Антон любив поїздки на Оскіл з друзями. Також дуже любив велосипедні прогулянки. Об’їздив на велосипеді все навколо”, — пригадує брат Андрій.

Після школи Антон вступив до Вищого професійного училища № 28. Отримавши професію, він продовжив навчання в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова. Після закінчення університету хлопець повернувся до ВПУ № 28 і працював там викладачем за фахом.

У 2015 році Антон вирішив долучитися до захисту країни. Це рішення підтримали рідні. За словами брата Андрія, саме тоді він сам почав займатися волонтерською діяльністю, а з початком повномасштабного вторгнення також вступив до лав захисників.

Вже наступного року Антон підписав контракт зі Збройними силами України й пішов служити до 54-ї окремої механізованої бригади. Був артилеристом, а згодом став командиром гармати. Пізніше чоловік перейшов до Національної гвардії України та служив у підрозділі в Слов’янську. Саме там його й застало повномасштабне вторгнення. Упродовж наступних двох років він виконував бойові завдання на Лиманському та Бахмутському напрямках.

У 2023 році Антон продовжив службу у складі 3-го окремого штурмового загону Центру спеціального призначення НГУ “Омега”, який виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. Під час бойових дій він зазнавав контузій, однак залишався в строю.

Рідним він говорив про мрії повернутися до мирного життя в Краматорську та постійно турбувався про сім’ю.

У ніч на 8 березня поблизу населеного пункту Роботине, під час виконання бойового завдання, старший сержант Антон Тупіков загинув унаслідок артилерійського обстрілу. Разом із ним загинув його побратим — обидва отримали поранення, несумісні з життям.

Прах захисника згодом поховали на Алеї Слави в Краматорську.

Вічна пам’ять.